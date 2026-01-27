Frankfurt x Tottenham: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Eintracht Frankfurt e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt (ALE), pela 8ª e última rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pela HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir na MAX
Ficha do jogo
O duelo coloca frente a frente equipes em situações opostas. O Tottenham, treinado por Thomas Frank, faz uma campanha sólida e ocupa a 5ª colocação com 14 pontos. Os Spurs dependem apenas de si para garantir uma vaga direta nas oitavas de final (G-8) e evitar a fase de playoffs. A equipe vem de vitória sobre o Borussia Dortmund e conta com a boa fase de Xavi Simons e Solanke.
Já o Eintracht Frankfurt vive um drama e joga praticamente para cumprir tabela ou buscar um "milagre matemático". Na 33ª posição com apenas 4 pontos, a equipe alemã precisaria de uma combinação improvável de resultados para alcançar a repescagem (24ª posição). O time vem de derrota para o Qarabag e tenta ao menos uma despedida digna diante de sua torcida.
Tudo sobre o jogo entre Eintracht Frankfurt x Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
8ª rodada – UEFA Champions League
Eintracht Frankfurt 🆚 Tottenham
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt (ALE)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🕴️ Árbitro: Gil Manzano (ESP)
🚩 Assistentes: Ángel Nevado (ESP) e Guadalupe Porras Ayuso (ESP)
📺 VAR: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP)
🦅🔴 Eintracht Frankfurt (Técnico: Dennis Schmitt)
Kauã Santos; Collins, Robin Koch e Amenda (ou Theate); Kristensen, Skhiri, Chaïbi (ou Larsson) e Brown; Ritsu Doan, Can Uzun e Kalimuendo (ou Knauff).
🐓⚪ Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Vicario; Danso, Cuti Romero e Van de Ven; Pedro Porro, Gallagher, Bissouma e Djed Spence; Odobert, Xavi Simons e Solanke.
