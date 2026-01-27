Liziero é destaque da goleada do Nacional no Campeonato Português antes de pegar gigantes

O volante Igor Liziero, ex-São Paulo, foi um dos destaques da goleada do Nacional da Ilha da Madeira sobre o Rio Ave por 4 a 0, neste domingo (25), pela 19ª rodada da Primeira Liga Portuguesa. Titular em todas as partidas do campeonato e líder de assistências da sua equipe, o brasileiro de 27 anos foi substituído sob aplausos de todo o estádio aos 88 minutos, após contribuir para que o Nacional subisse quatro posições na tabela, alcançando a 11ª colocação.

De acordo com a plataforma de dados Sofascore, Liziero acertou 87% dos passes tentados, com 83% de precisão nas suas tentativas no campo adversário, além de acertar 5 dos 7 cruzamentos que fez na partida. Responsável também pelas bolas paradas da equipe da Ilha da Madeira, o meio-campista revelado em Cotia já soma quatro assistências na Primeira Liga e se consolidou como peça-chave do técnico Tiago Margarido.

- Estou muito contente pela sequência e pela confiança que o treinador deposita em mim. A equipe está adquirindo uma forma cada vez mais coletiva de jogar. Eu confio que faremos um ótimo segundo turno - afirmou Liziero, que além do São Paulo, também atuou pelo Inter e pelo Coritiba no Brasil, e desde julho do ano passado defende o clube português, com o qual assinou contrato até 2028.

Após a goleada sobre o Rio Ave, o Nacional se prepara para um calendário dos mais exigentes no início de fevereiro. Nas próximas três rodadas, o time visita o vice-líder Sporting, no domingo (1), em Lisboa, para depois receber o 16º colocado Casa Pia. Em seguida, o time da Ilha da Madeira recebe o Porto, líder isolado e invicto do campeonato.

- Não existe como negar o favoritismo de Sporting e Porto, que são hoje os melhores times aqui de Portugal. Mas cada jogo é um jogo, e cabe a nós sermos inteligentes para surpreendê-los. O segredo é seguir jogando coletivamente, porque sabemos que temos boas individualidades que podem resolver as partidas nos detalhes - avaliou Liziero, que esteve em campo em 1690 dos 1710 minutos da campanha do Nacional na Primeira Liga até aqui.

