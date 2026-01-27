Sete torcedores do PAOK morreram e outros três ficaram gravemente feridos nesta terça-feira (27) em um acidente rodoviário na Romênia. O grupo viajavam em um micro-ônibus saindo da Grécia com destino a França, onde a equipe enfrentaria o Lyon nesta quinta-feira (29), em partida válida pela última rodada da fase de liga da Europa League.

Segundo a polícia romena e o Departamento de Emergências local, o acidente ocorreu na estrada DN6-E70, no condado de Timiș, oeste do país. O veículo transportava dez homens — um a mais do que a capacidade permitida — quando o motorista, de 29 anos, teria tentado uma ultrapassagem, cruzado a linha central e colidido frontalmente com um caminhão que vinha no sentido oposto.

Após a colisão inicial, o micro-ônibus foi projetado para fora da pista e ainda atingido por um segundo caminhão. Raed Arafat, chefe do Departamento de Emergências da Romênia, informou que as condições meteorológicas adversas impediram o uso de helicópteros para o resgate, dificultando o trabalho das equipes de socorro. Os três sobreviventes foram encaminhados a hospitais da região com ferimentos de gravidade diversa.

Cenas Fortes O vídeo abaixo contém acidente dos torcedores do PAOK

Comunicados oficiais

O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis declarou estar "profundamente chocado" com a morte dos "sete jovens compatriotas" e garantiu que o governo está em contato com as autoridades romenas para prestar assistência às famílias. O PAOK emitiu um comunicado emocionado, classificando o ocorrido como uma "tragédia indescritível".

"O tempo para. Congela. As palavras somem. A dor dilacera o corpo e a mente. Lágrimas escorrem dos olhos. A tristeza te domina, te derruba, te despedaça. Mais um dia sombrio. Mais uma tragédia indescritível para a família PAOK. Que a jornada de nossas crianças seja boa, pois o amor por essas quatro letras as levou longe. Esse amor pelo PAOK as trouxe até aqui, as deixou aqui e continuou além, mas suas almas sempre repousarão sob as asas da Águia de Duas Cabeças. Nossos mais sinceros pêsames às famílias dessas crianças. Em sua dor insuportável, elas não estarão sozinhas. A grande família PAOK estará sempre ao seu lado para aliviar essa dor o máximo possível. Nossos pensamentos também estão com os feridos, que travam sua própria batalha. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que recebam o melhor atendimento médico possível, garantiremos que retornem para casa rapidamente e estaremos sempre ao seu lado. Apenas um desejo… Nunca mais…"

Tradução: "A direção do PAOK FC, o treinador, os jogadores e os dirigentes da equipe depositaram flores em memória dos torcedores falecidos, e também deixaram um buquê em nome da família Savvidis."

O presidente do clube, Ivan Savvidis, enviou representantes à Romênia para acompanhar a situação dos feridos e os trâmites legais das vítimas fatais. A Uefa também se manifestou nas redes sociais:

"Estou ao lado da família do PAOK nestes momentos de luto. Sentidas condolências a todos os afetados por este trágico acidente."

Impacto no calendário

A tragédia também impactou outras modalidades do clube. A equipe de basquete do PAOK (KAE PAOK) solicitou o adiamento de sua partida contra o Mykonos, agendada para o próximo sábado, em respeito às vítimas. Aristotelis Mystakidis, proprietário do time de basquete, lamentou as mortes "injustas e prematuras".

O Lyon, adversário do jogo de quinta-feira, manifestou pesar e informou que realizará uma homenagem às vítimas no Groupama Stadium. A partida, no entanto, segue confirmada no calendário da Uefa até o momento.

Taison comemorando gol pelo PAOK-GRE (Foto: Divuiulgação/PAOK FC)

