Ex-Corinthians, Caetano mostra confiança em temporada do Vissel Kobe

Ex-zagueiro do Corinthians, Caetano completou dois anos atuando em solo japonês com a camisa do Vissel Kobe. O defensor se prepara para o início a J-League diante do Kyoto Sanga, no dia 2 de fevereiro, e demonstra confiança na temporada.

- Considero a minha primeira temporada no futebol japonês como de aprendizado e adaptação. Não foi aquilo que imaginava em termos de sequência, mas não tenho dúvida que ela me preparou para viver grandes coisas neste novo ano. Um novo treinador chegou e acredito que terei um melhor encaixe à sua maneira de jogar. O futebol japonês é um futebol muito bem estruturado taticamente e muito rápido. É bem diferente do futebol praticado no Brasil. Me considero pronto para fazer um bom ano e ter boas atuações.

Na nova temporada no Japão, Caetano trabalhará ao lado do técnico alemão Michael Skibbe, que estava no Sanfreece Hiroshima desde 2022 e soma três títulos no futebol japonês. O europeu substitui Takayuki Yoshida, que venceu duas ligas nacionais e uma copa com o Vissel Kobe em 2023 e 2024.

Neste momento, o Vissel Kobe chama a atenção por conta da grande campanha realizada na Champions League da Ásia. A equipe do brasileiro Caetano lidera o Grupo A com 13 pontos conquistados e busca garantir a liderança da chave antes do início do mata-mata.

Caetano tem passagem marcante pelo Corinthians

Aos 26 anos, Caetano participou de 16 partidas pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2023. Nesse período, o zagueiro contribuiu com três assistências na competição.

