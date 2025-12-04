Rivais reagem a fala polêmica do presidente do Flamengo: 'Será histórico'
Rubro-Negro venceu o Ceará por 1 a 0 e se sagrou campeão brasileiro
Depois de ser campeão da Libertadores e do Brasileirão como presidente do Flamengo, nesta quarta-feira (3), o presidente BAP deu uma declaração polêmica. Nas redes sociais, muitos rivais reagiram a fala e mandaram alguns recados.
Em entrevista ao canal do jornalista Rafael Mello, o presidente do Flamengo disse que o planejamento dele é ganhar todos os títulos possíveis e provocou os times paulistas.
- Nós nos planejamos para isso. Espero que a gente continue sendo campeão da p!$%¨& toda. Para desespero dos cretinos, hipócritas que nada sabem! Inclusive os da 'terra da garoa' - declarou BAP após título do Flamengo.
Nas redes sociais, a fala de BAP rapidamente viralizou e foi publicada por vários portais que acompanham o dia a dia do futebol brasileiro. Muitos torcedores de clubes rivais do Flamengo reagiram a declaração. Veja os comentários abaixo:
Veja reação dos rivais com fala do presidente do Flamengo
Como foi o título do Rubro-Negro
A noite desta quarta-feira ficará marcada na memória dos 73.244 torcedores que foram assistir ao jogo do Flamengo. Antes mesmo de a bola rolar, o clima era de muita festa, motivada pelo tetra da Libertadores. Rubro-negros já estampavam em seus "mantos" o patch atualizado do torneio internacional, com a expectativa da mudança também no número de conquistas do Brasileirão.
O Flamengo tomou conta da partida contra o Ceará. O time carioca implacou diversas oportunidades de gol, mas faltou capricho em grande parte das finalizações. Com Samuel Lino, o gol da vitória saiu ainda no priemeiro tempo.
Após o apito final, jogadores do Flamengo foram até o Setor Norte e buscaram os bandeirões com as torcidas. Os mais animados foram Pedro, Samuel Lino e Carrascal, que correram pelo campo. Minutos depois, os rubro-negros levataram o eneacampeonato brasileiro.
