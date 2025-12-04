O Palmeiras venceu o Atlético-MG por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (3), em jogo válido pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, um jogador reserva do time de Abel Ferreira foi muito exaltado nas redes sociais.

Mesmo com a vitória em cima do Atlético-MG, o Palmeiras não conseguiu evitar o título do Flamengo no Brasileirão. Ainda assim, o desempenho do jovem Luighi foi muito exaltado pelos torcedores. O atacante entrou no segundo tempo e marcou um gol mesmo com o Verdão tendo um jogador a menos.

Nas redes sociais, o desempenho do cria do Palmeiras foi muito comentado pelos torcedores. Muitos pediram, inclusive, mais oportunidades para o menino. Veja os comentários abaixo:

Rony e Gustavo Gómez disputam a bola em Atlético-MG x Palmeiras (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Veja o gol e os comentários sobre o jovem atacante depois da partida

Como foi a vitória do Palmeiras

Com apenas 40 segundos de partida, Vitor Roque foi às redes, mas a arbitragem pegou uma posição de impedimento do camisa 9 do Palmeiras. O Verdão seguia intenso e não demorou para a bola na rede valer. Aos 8, Flaco López encerrou um jejum de dez partidas sem marcar e foi às redes após tentativa de Vitor Roque e rebote do goleiro Everson. No início da jogada, a defesa alvinegra falhou.

Aos 16, foi a vez do Galo assustar a meta de Carlos Miguel. Gustavo Scarpa cobrou escanteio fechado, a bola ficou viva na área, mas ninguém completou. Dois minutos depois, Dudu ganhou de Khellven na área e, de cabeça, assustou o goleiro alviverde. Apesar das tentativas ofensivas, o Galo pecava muito na defesa contra o Palmeiras.

Aos 19, Allan recebeu lançamento de Gustavo Gómez, viu Arana afastar mal, dominou na jogada individual e finalizou rasteiro para acertar o cantinho esquerdo do goleito atleticano. O Palmeiras seguia pressionando e estava mais perto do terceiro do que o Galo do primeiro. Aos 27, Khellven cruzou na área e Flaco López subiu muito alto para cabecear para o chão. Everson, atento, conseguiu salvar o Galo.

O Atlético-MG deixava muito espaço no meio-campo e o Palmeiras se aproveitava desses vacilos. Sampaoli, então, mexeu e colocou Bernard em campo. Aos 34, Igor Gomes cobrou falta com força e obrigou Carlos Miguel a espalmar. No lance seguinte, Scarpa mandou a bola na área e encotrou Rony, que chutou e viu o goleiro alviverde novamente salvar.

No final do primeiro tempo, o Palmeiras perdeu Piquerez. O lateral-esquerdo foi expulso após entrada dura em Saravia. O árbitro havia advertido o uruguaio, mas após checagem no VAR, fez a troca dos cartões. No último lance, Bernard ainda acertou a trave, mas o Verdão foi para o intervalo com boa vantagem.

Com um homem a menos, Abel Ferreira mudou o time e promoveu três entradas: Bruno Fuchs, Ramón Sosa e Jefté. O segundo tempo começou mais equilibrado. Do lado palmeirense, Carlos Miguel fechava o gol. Aos 9, foram duas vezes na mesma jogada, a primeira com Dudu e a segunda com Arana. Poucos minutos depois foi a vez de Scarpa parar no gigante palmeirense, após chute rasteiro.

Quando não é Carlos Miguel, a trave é quem salva o Palmeiras e atrapalha o Atlético-MG. Aos 26, Scarpa arriscou à meia-altura e viu a bola explodir na trave. De tanto tentar, o Galo quase comemorou quando conseguiu superar o goleiro, mas encostou a mão na bola e o gol foi anulado, aos 30 minutos.

Aos 35, Abel Ferreira tirou Vitor Roque e colocou Luighi. O garoto precisou de menos de um minuto em campo para balançar a rede. Jefté iniciou a jogada pelo meio, após deixar a marcação para trás, e fez o passe na medida para o centroavante completar para o fundo do gol. Depois, o camisa 31 do Palmeiras e Gabriel Menino, do Galo, ainda acertaram a trave, mas o placar em Minas Gerais já estava cravado: 3 a 0.