Torcedores reagem a atitude de Neymar com Vojvoda no Santos: 'Diz muito'

Uma atitude de Neymar com o técnico Vojvoda depois da vitória do Santos em cima do Juventude, na noite desta quarta-feira (3), viralizou demais nas redes sociais. O craque decidiu para o Peixe no jogo decisivo.

Com três gols de Neymar, o Santos venceu o Juventude por 3 a 0 em pleno Alfredo Jaconi. Depois da partida, o camisa 10 do Peixe deu um abraço apertado no técnico Juan Pablo Vojvoda, e a cena viralizou nas redes.

Muitos torcedores comentaram a atitude de Neymar depois da gigante vitória do Santos, que deixou o Peixe em situação confortável na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Veja a cena e os comentários abaixo:

Neymar em Juventude x Santos (Foto: Divulgação / X oficial do Santos)

Veja momento marcante e comentários abaixo

Santos respira com show de Neymar

O Santos viveu dois tempos completamente distintos contra o Juventude em Caxias do Sul. Na primeira etapa, apresentou um futebol apático, sem a intensidade de quem luta para escapar da zona de rebaixamento. Já no segundo tempo, os três gols marcados por Neymar mudaram o cenário: o ídolo santista, mesmo lesionado, fez valer mais uma vez o próprio sacrifício em campo. Grande atuação de Neymar pelo Santos.

O desempenho do time no primeiro tempo ficou aquém do esperado, e o Santos encontrou dificuldades para se impor, apesar da presença de Neymar entre os titulares. Pendurado, o camisa 10 tentou assumir o controle do jogo: pressionou a saída de bola, distribuiu passes e finalizou com perigo. Ainda assim, bem marcado por Jadson, teve pouca liberdade para criar e produziu pouco antes do intervalo.

Aos 19 minutos, veio o gol do alívio. Igor Vinícius puxou um contra-ataque em velocidade e serviu Neymar, craque do Santos, dentro da área. O ídolo santista finalizou rasteiro, sem chances para Jandrei, ampliando o placar.

Para fechar a conta em Juventude x Santos, aos 25 minutos, o árbitro marcou pênalti após Rodrigo Sam cometer falta em Lautaro Díaz. Na cobrança, Neymar deslocou Jandrei para a esquerda e bateu no canto direito, anotando seu terceiro gol na noite. Três gols de Neymar pelo Santos.