Maior ídolo do Olympique de Lyon, Juninho terá o grande desafio de salvar a equipe da crise atual. No Campeonato Francês, os 'Le Gones' ocupam a última posição, com apenas sete pontos em 36 disputados. O ex-meio-campista do Vasco pode estar presente já na partida do dia 10 de dezembro, contra o Toulouse.



