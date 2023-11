Agora, depois de tantos tropeços e roteiros cruéis, o Botafogo ocupa a terceira colocação no Brasileirão, a três pontos do líder Palmeiras e duas rodadas do fim. O Alvinegro ainda recebe o Cruzeiro, no domingo (3), e visita o Internacional, na quarta-feira (6), para fechar sua participação no campeonato. A chance de título ainda existe, mas conseguir superar a má fase e contar com tropeços do Alviverde parece, no mínimo, inacreditável.