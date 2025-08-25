Site coloca Flamengo à frente de Real Madrid em ranking: ‘Sem graça’

O portal "The Athletic" elaborou um ranking com notas para diferentes uniformes do futebol mundial e colocou o Flamengo à frente de gigantes europeus como Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique.

A terceira camisa do clube carioca, branca com detalhes dourados, recebeu nota 8 e foi elogiada pela forma como equilibra simplicidade e referências históricas. O veículo destacou que o modelo, lançado em 2025, resgata as origens do clube fundado em 1895 e homenageia a tradição náutica do remo, trazendo textura alusiva ao movimento dos remos na água.

— É difícil usar dourado em uniformes, já que muitas vezes parece espalhafatoso. Mas esta camisa do Flamengo se sai bem: o dourado eleva o conjunto, que mantém toques em preto e vermelho, lembrando as cores tradicionais do clube — avaliou o The Athletic.

Uniforme n°3 do Flamengo foi melhor avaliado por site do que uniformes de Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique (Foto: Divulgação/Flamengo)

Real Madrid teve nota menor que Flamengo

Enquanto isso, o segundo uniforme do Real Madrid recebeu apenas nota 5. Segundo a publicação, apesar do estilo retrô, o modelo é “sem graça” e pouco criativo. O texto ironiza que, mesmo assim, milhões de torcedores devem adquiri-lo, reforçando a força de mercado do clube espanhol.

O uniforme n°2 do Real Madrid recebeu uma nota 5, pior avaliado do que o n°3 do Flamengo (Foto: Franck Fife/AFP)

Barcelona e Bayern de Munique também ficaram pior avaliados

O uniforme reserva do Barcelona ficou com nota 6, em parceria com a Nike e inspirado nas cores de Kobe Bryant e do Los Angeles Lakers. Já o terceiro uniforme do Bayern de Munique obteve nota 7, com elogios ao design moderno que remete ao famoso modelo do Ajax inspirado em Bob Marley.

Clubes da Inglaterra e da Bélgica no topo

No topo da lista, dois clubes surpreenderam ao receber a nota máxima (10): o Newport County, da quarta divisão inglesa, e o Union Saint-Gilloise, da Bélgica.

