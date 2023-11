O tropeço do Botafogo diante do Coritiba na quarta-feira (29) mexeu mais uma vez com o ânimo dos torcedores. Com o empate, a corrida em busca do Brasileirão se tornou ainda mais complicada para o Alvinegro. Apesar da má fase, alguns torcedores, como o Felipe Neto, parecem estar anestesiados em relação ao sofrimento com o time.