Confira a nota oficial do Botafogo:



No trajeto do aeroporto para o Nilton Santos, no início da tarde desta quinta-feira (30), funcionários do Botafogo foram rendidos por criminosos portando armas de fogo na Linha Amarela, na altura do Complexo da Maré. A van operacional (Sprinter 416 Furgão Longo T.A. 2.2 Dies - Placa RVU0H93) do Departamento de Futebol que transportava os colaboradores alvinegros, e que continha uniformes, equipamentos de trabalho e diversos itens de treino, foi levada pelos assaltantes.



O Botafogo acionou as autoridades e conta com o apoio do Poder Público para recuperar o material. Os funcionários estão bem”.