Dirigente do Barcelona, Deco elogiou a chegada de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, mas fez uma menção a Renato Gaúcho. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o diretor esportivo também não poupou elogios ao treinador Filipe Luís após um início de trabalho promissor com o Flamengo.

Após um ciclo de Copa do Mundo conturbado, Deco vê Ancelotti como o nome certo para a Seleção Brasileira, mas não descartou o treinador do Fluminense em outro momento da equipe. O ex-jogador relembrou o período em que atuou sob comando do comandante italiano no Chelsea.

- Se tivesse algum cara para esse momento no Brasil, era ele (Ancelotti). O Brasil também tem gente boa. O próprio Renato (Gaúcho). O problema é o momento de cada situação. O Brasil vive um momento que talvez precise de um perfil de gestor como o Ancelotti, que é um gestor puro, um cara excepcional, bagagem absurda. Não tem o que discutir, currículo, trajetória. É um cara que impõe respeito, é sereno, coloca isso no dia a dia pra quem trabalha com ele. Vou torcer por ele, menos quando ele estiver no Real Madrid. Foi meu treinador no Chelsea. Quando a gente fala de Copa do Mundo, é um torneio. Não é um campeonato de pontos corridos. A Seleção tem bons jogadores, tem capacidade de competir em alto nível e ele pode trazer esse equilíbrio e essa capacidade de manter o foco no que é o mais importante, não no que está ao redor.

Deco também revelou que o trabalho de Filipe Luís no Flamengo repercute na Europa devido aos bons resultados e desempenhos no futebol brasileiro. O diretor esportivo do Barcelona elogiou a capacidade do jovem treinador suportar a pressão em um dos clubes com uma exigência alta após a passagem de sucesso de Jorge Jesus,

- Não conheço o Filipe muito bem, mas é um cara que sempre vi a carreira, muito inteligente, correto, equilibrado. Passa essa sensação. É bom que os treinadores brasileiros tenham sucesso. A gente tem discutido muito questão de nacionalidade. Se o cara é bom, é bom. Se é ruim, é ruim. Fico feliz que ele, como um treinador jovem, esteja fazendo um bom trabalho. É isso que a gente tem que discutir. É legal quando o cara faz as coisas bem feitas. Quanto mais gente jovem fazendo coisas boas, melhor. Não é fácil fazer um trabalho bom no Flamengo. Tivemos outros treinador que fizeram sucesso, como o Jorge Jesus, que foi gigante. É um clube que tem uma exigência muito alta nos últimos anos. E com certeza o nome dele, até pelo jogador que foi (como jogador), é falado. Imagino que eles esteja feliz no Flamengo e por enquanto está tranquilo lá.

Com menos de um ano de trabalho no Flamengo, Filipe Luís é tratado como um dos nomes mais promissores do país. O treinador possui uma ligação muito forte com o Atlético de Madrid, rival do Barcelona na Espanha, onde atuou por oito temporadas e conquistou seis títulos enquanto jogador profissional.

