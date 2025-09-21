Dirigente do Barcelona, Deco explicou os motivos que levaram Vitor Roque a ter uma passagem de pouco sucesso no clube catalão. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o cartola fez uma espécie de mea-culpa com o atacante brasileiro e responsabilizou o momento da equipe pela má fase do centroavante na Espanha.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Eu fico feliz pelo Vitor, porque é um menino muito bom, é um menino que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele. No futebol são vários detalhes e coisas que a gente não consegue explicar. Ele chegou em um momento conturbado do clube, era o segundo ano do Xavi. Ele chegou bem, mas chegou em janeiro e chegar em janeiro é difícil para qualquer jogador. Depois, ele pega essa transição de treinador, a saída do Xavi, chegada do Hansi e isso complica para o jogador jovem de 18 anos. Eu acho que, no fundo, o Vitor não teve o tempo necessário que precisava. Basicamente é isso, ele não teve o tempo que precisava, porque, infelizmente, às vezes, no Barcelona não tem tempo. Nós estamos falando da exigência mais alta que tem no futebol. O jogador jovem, quando sai do Brasil, precisa desse tempo, às vezes o time tem esse tempo, às vezes, não, depende do momento em que está vivendo.

continua após a publicidade

Na sequência, Deco comparou a chegada de Vitor Roque no Barcelona com o início de trajetória de Vini Jr com a camisa do Real Madrid. O diretor esportivo culé acredita que o camisa sete chegou em um momento menos conturbado e com menos pressão na equipe merengue e sem a necessidade de ter que resolver problemas.

- O Vinícius Júnior, quando chega na Real Madrid, chega em um Real Madrid vitorioso, então, talvez, a transição seja mais simples. Você não tem tanto foco em si e consegue fazer esse processo com mais calma e as coisas funcionam, porque o talento está lá, a capacidade está lá. Então, não é uma questão de capacidade, nem erro, nem acerto. Quando a gente fala do Vitor, tiveram clubes que se interessaram por ele, como o caso do Palmeiras e outros, porque todo mundo sabe do talento que ele tem, da capacidade que ele tem, e ainda é muito jovem. Não acho que foi um erro ou que deu errado. Ele é um menino com talento excepcional, que, por uma série de razões, as coisas não funcionaram. Existem problemas pessoais, existe a falta de paciência do clube, ninguém esteve atento a um detalhe, tem uma série de coisas que eu falo sempre que a gente poderia ter sido melhor, poderia ter ajudado e a gente não foi capaz. Agora está recuperando a sua carreira porque é um jogador diferente, um jogador que eu tenho certeza que vai ter uma carreira brilhante.

continua após a publicidade

Após a saída do Barcelona, Vitor Roque encontrou dificuldade em seu início no Palmeiras, mas vem reencontrando o bom futebol desempenhado antes de sua saída do Brasil. No Brasileirão, o camisa nove é o jogador da equipe de Abel Ferreira com mais participações diretas em gols, tendo balançado a rede cinco vezes e contribuído com três assistências.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.