Dirigente do Barcelona critica punição de Mbappé: ‘Uma vergonha’

O cartão vermelho recebido por Kylian Mbappé na partida contra o Alavés, pela 31ª rodada de La Liga, resultou em uma sanção leve ao jogador: apenas uma partida. A punição, no entanto, foi duramente criticada pelo vice-presidente de esportes do clube, que classificou a escolha do Comitê Disciplinar como "uma vergonha".

- Eu diria que é absolutamente absurdo. Uma entrada chocante que poderia ter machucado o adversário e é completamente desproporcional. Se tivesse sido um dos nossos jogadores, o que eles não fariam porque são jogadores limpos e muito esportivos… Se ele perder o controle como aconteceu com o jogador do Real Madrid, isso só reforça a nossa crença de que temos que fazer muito melhor para evitar recorrer a essas coisas. Porque isso dá um mau exemplo para o futebol. Isso não pode ser permitido, e para mim, uma suspensão de uma partida é uma vergonha - disse Rafa Yuste em entrevista ao "RAC1".

Na súmula de Alavés x Real Madrid, o árbitro Soto Grado afirmou que a bola estava em disputa entre Mbappé e o adversário. Esse fator contribuiu para que a sanção do jogador merengue fosse a menor possível.

Com a punição leve de apenas um jogo, Mbappé poderá, também, reforçar a equipe na Copa do Rei. Embora não seja o mesmo torneio, um gancho pesado teria tirado o francês da final, que será disputada no dia 29 deste mês.

Dentre temas abordados na entrevista, Rafa também comentou a classificação sofrida às semifinais da Liga dos Campeões. Embora o Barcelona tenha aberto uma boa vantagem no primeiro jogo ao vencer por 4 a 0, viu o Dortmun reagir, vencer a partida, porém não avançar devido ao placar agregado.

- Eu sofri porque tínhamos muito em jogo, e quando se tem muito em jogo, o que você quer é chegar às semifinais. Isso é um inferno amarelo e faz a sua temperatura subir. Obviamente você sofre, porque chegamos perto. O sofrimento faz parte do DNA dos Culés.

Barcelona garantiu classificação na Champions após derrotar o Dortmund nas quartas (Foto: LLUIS GENE / AFP)

Outros temas da entrevista

Hansi Flick

- Este é um time vencedor, e Hansi e sua comissão técnica têm ambição, desejo e uma enorme sede por títulos. Somos movidos por objetivos e os alcançamos. Mas eles estão sempre buscando a excelência, tentando dar o seu melhor em cada jogo. Então, perder não agrada a ninguém, e esse é o espírito crítico que estava lá. Todo o time sentiu que não tínhamos jogado o nosso melhor. Gosto disso porque mostra que este time quer ganhar títulos, e você só consegue isso ficando bravo quando perde para ganhar.

Desempenho do técnico

- Eu diria que foi muito difícil. Ninguém esperava que um homem recém-chegado, apesar da vasta experiência, que não conhecia bem a cidade nem os arredores, pudesse chegar tão longe. As metodologias são alteradas para que a equipe trabalhe melhor, mas, mesmo assim, ninguém esperava que chegássemos onde estamos agora. E ainda não ganhamos nada.