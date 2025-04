La Liga define punição a Mbappé por expulsão pelo Real Madrid

Atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé recebeu uma partida de punição pela expulsão contra o Alavés, na 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Com isso, o atacante desfalcará o clube merengue apenas no jogo contra o Athletic Bilbao.

Dessa forma, Mbappé poderá defender o Real Madrid na final da Copa do Rei contra o Barcelona, no dia 26 de abril. O atleta desfalcaria a decisão caso fosse punido com quatro ou mais partidas por conta da grave falta cometida em Blanco, do Alavés.

Na súmula de Alavés x Real Madrid, o árbitro Soto Grado afirmou que a bola estava em disputa entre Mbappé e o adversário. Esse fator contribuiu para que a sanção do jogador merengue fosse a menor possível.

Com isso, Carlo Ancelotti contará com Mbappé para o jogo entre Real Madrid e Arsenal, nesta quarta-feira (16), e depois contra o Getafe, na próxima semana, pelo Campeonato Espanhol. O atleta é peça essencial de seu time, uma vez que é o artilheiro da temporada.

