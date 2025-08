Histórico de lesões: veja comparativo entre Messi, CR7 e Neymar

Lionel Messi sofreu uma lesão muscular no último sábado (2), durante jogo do Inter Miami, e reacendeu disputa com Neymar e Cristiano Ronaldo, justamente os dois extremos desse comparativo. Enquanto o brasileiro é quem mais esteve ausente de jogos, CR7 perdeu apenas 6% das partidas possíveis em sua carreira.

O estudo foi realizado pelo Departamento de Estatísticas do perfil "Noite de Copa", que detalhou as ausências, em números, dos três principais jogadores da geração. Apesar de ser o mais velho, com seus 40 anos, Cristiano Ronaldo foi quem menos perdeu jogos por problemas físicos (83), com um total de 473 dias fora de combate por conta das 28 questões físicas na carreira. Esses dados evidenciam que o português faltou em apenas 6% das partidas possíveis em sua vida como jogador.

No caso de Lionel Messi, por conta das 53 intercorrências físicas, o argentino perdeu um total de 183 partidas, ficando 903 dias fora de ação. Desta forma, o camisa 10 esteve ausente em 15,28% dos jogos possíveis em toda a sua carreira.

Com os piores números no comparativo do trio, Neymar, que é o mais jovem (33 anos), ficou fora de 254 jogos oficiais por 43 lesões e problemas de saúde, correspondendo a 25,86% das partidas possíveis em sua carreira. As situações totalizam 1.464 dias fora dos campos.

Neymar deixa o campo em Santos x Atletico-MG, na Vila Belmiro. (foto: Abner Dourado/AGIF)

Veja o histórico de problemas físicos de Messi

Temporada Problema físico Período lesionado Dias ausente Jogos ausente 05/06 Rotura muscular na coxa 06/02/2006 – 16/02/2006 11 dias 1 (Barcelona) 05/06 Rotura da fibra muscular 08/03/2006 – 21/05/2006 75 dias 18 (Barcelona / Argentina Sub-20) 06/07 Fratura do Metatarso 13/11/2006 – 08/02/2007 88 dias 19 (Barcelona / Argentina) 07/08 Lesão na coxa 17/12/2007 – 14/01/2008 29 dias 5 (Barcelona) 07/08 Rotura da fibra muscular 06/03/2008 – 10/04/2008 36 dias 9 (Barcelona / Argentina) 09/10 Distensão muscular 10/08/2009 – 18/08/2009 9 dias 2 (Barcelona / Argentina) 10/11 Ligamento Esticado 20/09/2010 – 27/09/2010 8 dias 2 (Barcelona)

12/13 Problemas musculares na coxa 02/04/2013 – 09/04/2013 8 dias 2 (Barcelona) 12/13 Problemas musculares na coxa 11/04/2013 – 22/04/2013 12 dias 2 (Barcelona) 12/13 Lesão na coxa 13/05/2013 – 06/06/2013 25 dias 3 (Barcelona) 13/14 Problemas musculares na coxa 11/08/2013 – 15/08/2013 5 dias 1 (Argentina) 13/14 Problemas musculares na coxa 22/08/2013 – 26/08/2013 5 dias 1 (Barcelona) 13/14 Lesão na coxa 29/09/2013 – 18/10/2013 20 dias 4 (Barcelona / Argentina) 13/14 Rotura da fibra muscular 11/11/2013 – 06/01/2014 57 dias 11 (Barcelona / Argentina) 14/15 Problemas na tibiotársica 29/03/2015 – 31/03/2015 3 dias – (sem jogos registrados) 15/16 Ligamento intra-articular rasgado joelho 28/09/2015 – 18/11/2015 52 dias 13 (Barcelona / Argentina) 15/16 Problemas nos rins 14/12/2015 – 17/12/2015 4 dias 1 (Barcelona) 15/16 Problemas musculares na coxa 18/01/2016 – 21/01/2016 4 dias 1 (Barcelona) 15/16 Pedra nos rins (cirurgia) 09/02/2016 – 14/02/2016 6 dias 2 (Barcelona) 15/16 Contusão nas costas 28/05/2016 – 10/06/2016 14 dias 1 (Argentina) 16/17 Queixas adutores 05/09/2016 – 08/09/2016 4 dias 1 (Argentina) 16/17 Rotura da fibra muscular 22/09/2016 – 15/10/2016 24 dias 6 (Barcelona / Argentina) 16/17 Síndrome gripal 17/11/2016 – 21/11/2016 5 dias 1 (Barcelona) 17/18 Queixas adutores 22/03/2018 – 30/03/2018 9 dias 2 (Argentina) 18/19 Fratura do antebraço 21/10/2018 – 09/11/2018 20 dias 5 (Barcelona) 18/19 Pubalgia 23/03/2019 – 29/03/2019 7 dias 1 (Argentina) 19/20 Lesão no pé 05/08/2019 – 16/09/2019 43 dias 6 (Barcelona / Argentina) 19/20 Queixas adutores 25/09/2019 – 01/10/2019 7 dias 1 (Barcelona) 20/21 Lesão no tornozelo 23/12/2020 – 01/01/2021 10 dias 1 (Barcelona) 20/21 Lesão na coxa 12/01/2021 – 15/01/2021 4 dias 1 (Barcelona)

21/22 Coronavírus 01/01/2022 – 05/01/2022 5 dias 1 (PSG) 21/22 Quarentena 06/01/2022 – 20/01/2022 15 dias 2 (PSG) 21/22 Gripe 17/03/2022 – 24/03/2022 8 dias 1 (PSG) 21/22 Problemas no joelho 29/10/2021 – 11/11/2021 14 dias 3 (PSG) 21/22 Equimose no osso 20/09/2021 – 27/09/2021 8 dias 2 (PSG) 21/22 Recuperação ritmo competitivo 01/08/2021 – 26/08/2021 26 dias 2 (Barcelona / PSG) 22/23 Problemas na panturrilha 05/10/2022 – 13/10/2022 9 dias 3 (PSG) 22/23 Calcanhar de Aquiles 05/11/2022 – 07/11/2022 3 dias 1 (PSG) 22/23 Gestão de esforço 26/12/2022 – 03/01/2023 9 dias 2 (PSG) 22/23 Problemas no joelho 08/02/2023 – 13/02/2023 6 dias 2 (PSG) 23/24 Lesão muscular 06/09/2023 – 18/09/2023 13 dias 4 (Inter Miami / Argentina) 23/24 Lesão muscular 22/09/2023 – 06/10/2023 15 dias 4 (Inter Miami) 23/24 Gestão de esforço 09/03/2024 – 12/03/2024 4 dias 1 (Inter Miami) 23/24 Problemas musculares 15/03/2024 – 05/04/2024 22 dias 6 (Inter Miami / Argentina) 23/24 Lesão na perna 14/05/2024 – 18/05/2024 5 dias 1 (Inter Miami) 23/24 Gestão de esforço 24/05/2024 – 27/05/2024 4 dias 1 (Inter Miami) 24/25 Lesão ligamentar 16/07/2024 – 12/09/2024 59 dias 10 (Inter Miami / Argentina) 24/25 Gestão de esforço 28/02/2025 – 08/03/2025 9 dias 2 (Inter Miami) 24/25 Queixas adutores 18/03/2025 – 27/03/2025 10 dias 2 (Argentina)

