Neste sábado (15), Villarreal e Real Madrid se enfrentam em confronto válido pela La Liga. O jogo acontecerá no Estádio de la Ceramica, em Villarreal, na Espanha. A partida acontece pela 28ª rodada do campeonato espanhol e a bola está prevista para rolar a partir das 14h30 (de Brasília). O destaque para as escalações fica com a ausência de Vini Jr no time titular.

O técnico Carlo Ancelotti optou por dar descanso a Vinícius Junior , que não tem conseguido treinar normalmente nos últimos dias. Seu substituto na escalação é Brahim Díaz , que terá a chance de mostrar seu talento em uma partida crucial para Los Blancos.

Se recuperando, Vini Jr fica no banco de reserva no confronto entre Villarreal e Real Madrid. O astro brasileiro ficará fora do time titular para descansar, após jogar prorrogação no confronto contra Atlético de Madrid pela Champions League. Confira as escalações:

⚽ Confira as escalações no confronto entre Villarreal e Real Madrid

VILLAREAL (Técnico: Marcelino)

Diego Conde; Foyth, Costa, Kambwala, Cardona; Buchanan, Comesaña, Gueye, Baena; Pépé, Pérez

No lado do time da casa, o Villarreal vai a campo sem o destaque Gerard Moreno. Buchanan é a grande novidade da equipe, figurando no time titular. O clube está de olho na zona de classificação para a próxima edição da Champions e vai com o time titular.

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Asencio, Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Brahim, Mbappé, Rodrygo

Além da ausência de Vini Jr., o time também sofre com a perda de Ferland Mendy, que se machucou no clássico europeu contra o Atlético de Madrid. Sua posição será preenchida por Fran García. Outra mudança significativa é a inclusão de Lucas Vázquez como lateral-direito, permitindo que Fede Valverde retorne à sua função habitual de meio-campista, deixando Luka Modrić no banco. Tchouaméni volta a atuar de zagueiro e Camavinga entra no meio de campo