Diretor do Milan opina sobre possível chegada de Luka Modric

O diretor esportivo do Milan, Igli Tare, comentou sobre a possível chegada do meia Luka Modric, que anunciou a saída do Real Madrid ao fim do Mundial de Clubes. O nome do croata tem sido citado em conversas da diretoria, e agrada o mandatário, que deve ser responsável por uma reformulação no clube italiano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Falei com ele pessoalmente. Vi um cara com grande vontade de continuar competitivo. Sua chegada seria fundamental para um grupo que precisa de jogadores como ele, com qualidades de liderança. Precisamos de novos líderes — disse o diretor rossonero, que complementou:

continua após a publicidade

— A primeira pergunta que Luka me fez foi: Vamos ser um time montado para vencer o campeonato? Ele venceu seis Ligas dos Campeões e quer ser protagonista imediatamente. É importante que o time aproveite o que ele traz em termos de mentalidade, liderança e profissionalismo.

Luka Modric é celebrado por companheiros em adeus ao Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Segundo informações do jornal italiano "Gazzetta dello Sport", o atleta deve receber um salário de 3,5 milhões de euros (R$ 22,5 milhões) na temporada pelo Milan e tem a opção de renovar o contrato por mais um ano.

continua após a publicidade

Luka tinha o desejo de continuar no Real por mais uma temporada, mas o presidente Florentino Pérez foi firme e optou pelo fim do ciclo. O jogador estava em Valdebebas desde o verão europeu de 2012 e fez 591 partidas com a camisa blanca, se tornando o nono com mais aparições pelo clube.

Possível reforço do Milan, Luka Modric sai como lenda do Real Madrid

Contratado junto ao Tottenham na temporada 2012/13, Modric teve um certo tempo até se tornar uma peça incontestável no Real Madrid. Contudo, esteve presente e teve impacto em grandes conquistas do clube desde sua chegada.

6x campeão da Champions League 5x campeão da Supercopa Europeia 4x campeão espanhol (La Liga) 2x campeão da Copa do Rei 5x campeão da Supercopa da Espanha 5x campeão do Mundial de Clubes 1x campeão do Intercontintal da Fifa

Além das dezenas de troféus, o camisa 10 também ostenta o título de ser aquele quem encerrou o período de hegemonia entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ao ser eleito como melhor jogador do mundo em 2018, ao vencer os prêmios FIFA The Best e Bola de Ouro.