Na vitória da Argentina sobre a Venezuela por 3 a 0, na penúltima rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo, Emiliano Dibu Martínez igualou o número de jogos de Pato Fillol pela seleção. Após o jogo, o goleiro falou sobre a conquista e afirmou sobre quem seria o maior goleiro da história da seleção.

Ao entrar em campo, Martínez alcançou a marca de 54 partidas com a camisa da seleção. Empatado com Fillol, Dibu é o segundo goleiro com mais jogos pela seleção. Os dois estão atrás apenas de Sergio Romero, com 96 jogos. O goleiro do Boca Juniors também é o jogador com mais partidas sem sofrer gols pela Argentina, com 47 Clean sheets.

Antes da partida contra a Venezuela, Pato Fillol, goleiro campeão do mundo em 1978, visitou o centro de treinamento da seleção argentina e tirou foto com Dibu Martinez.

No es posible cuantificar la magnitud de este encuentro. Dibu Martínez y Pato Fillol. Campeones del mundo con Argentina 🇦🇷🏆. Ídolos. Genios. MAESTROS. pic.twitter.com/gIBGsi4kdk — VSports Team (@VSportsTM) September 4, 2025

— Adorei que ele tenha vindo nos visitar no estádio. Ele é um orgulho para a seleção, um ícone que elevou o nível. Foi um dos melhores goleiros da história da seleção. Ter seus conselhos e apoio é maravilhoso para mim. — afirmou Emiliano Martínez na zona mista após a vitória.

Ao ser perguntado sobre quem seria o maior goleiro da história da Argentina, Dibu Martinez, mesmo após igualar a marca de Fillol, negou ser o melhor goleiro da história da seleção. Veja a resposta:

“EL MEJOR ARQUERO DE LA HISTORIA DEL FÚTBOL ARGENTINO ES ARMANI”



✍🏻 Dibu Martínez. pic.twitter.com/iTv5C5VzZF — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025

Próximos jogos da Argentina

Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Argentina tem um último compromisso pelas Eliminatórias. Os atuais campeões do mundo enfrentam o Equador na próxima terça-feira (9), às 20h (de Brasília). Este pode ser o último jogo oficial de Messi pela Argentina. Em entrevista após da vitória contra a Venezuela, o atleta revelou que não sabe como será sua vida daqui até a próxima Copa do Mundo

Emiliano Martínez na vitória contra a Venezuela . (Photo by Luis Robayo/AFP)

