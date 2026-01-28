menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Dia de decisão na Champions: gigantes lutam por vagas nas oitavas na última rodada

18 jogos que definirão os classificados às oitavas e aos playoffs serão disputados simultaneamente

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/01/2026
07:00
Champions League - Troféu
imagem cameraTroféu da Champions League (Foto: Divulgação)
A Champions League inicia a 8ª e última rodada da fase de liga com 18 partidas simultâneas e muita emoção em jogo. Nesta quarta-feira (28), clubes tradicionais buscam vagas diretas às oitavas de final, enquanto outros lutam por uma vaga nos playoffs, às 17h (de Brasília).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Atualmente, Arsenal e Bayern de Munique são os únicos clubes classificados diretamente às oitavas de final da Champions League. Dessa forma, seis vagas seguem em aberto, mas 14 times lutam por um lugar na fase prévia às quartas de final.

🔴Da estreia à classificação: veja a campanha do Bayern de Munique na Champions League
🔴Arsenal supera expectativa na Champions, mas tem mata-mata como prova de fogo

Caso confirme a melhor campanha, o Arsenal terá a vantagem de decidir todos os jogos do mata-mata no Emirates Stadium, em Londres. Os Gunners precisam de apenas um empate diante do Kairat para assegurar a 1ª colocação na fase de liga.

➡️ Vagas nas oitavas e desastres a evitar: o que está em jogo na última rodada da Champions?

Confira os confrontos da 8ª rodada da Champions League

  1. Athletic Bilbao x Sporting - San Mamés, às 17h (de Brasília)
  2. Liverpool x Qarabag - Anfield, às 17h (de Brasília)
  3. Barcelona x Copenhague - Camp Nou, às 17h (de Brasília)
  4. Mônaco x Juventus - Estádio Luís II, às 17h (de Brasília)
  5. Ajax x Olympiacos - Amsterdam ArenA, às 17h (de Brasília)
  6. PSG x Newcastle - Parque dos Príncipes, às 17h (de Brasília)
  7. Dortmund x Inter de Milão - Signal Iduna Park, às 17h (de Brasília)
  8. Napoli x Chelsea - Estádio Diego Armando Maradona, às 17h (de Brasília)
  9. Frankfurt x Tottenham - Deutsche Bank Park, às 17h (de Brasília)
  10. Atlético de Madrid x Bodo/Glimt - Estádio Riyadh Air Metropolitano, às 17h (de Brasília)
  11. Bayer Leverkusen x Villarreal - BayArena, às 17h (de Brasília)
  12. Arsenal x Kairat - Emirates Stadium, às 17h (de Brasília)
  13. Pafos x Slavia Praga - Estádio Stelios Kyriakides, às 17h (de Brasília)
  14. Manchester City x Galatasaray - Etihad Stadium, às 17h (de Brasília)
  15. Club Brugge x Olympique Marseille - Jan Breydel Stadium, às 17h (de Brasília)
  16. Benfica x Real Madrid - Estádio da Luz, às 17h (de Brasília)
  17. Union St. Gilloise x Atalanta - Stade Joseph Marien, às 17h (de Brasília)
  18. PSV x Bayern de Munique - Philips Stadion, às 17h (de Brasília)

Qual a datas do sorteio e quando serão os jogos dos playoffs da Champions?

Com a classificação final definida, a Uefa promoverá o sorteio dos confrontos dos playoffs da Champions League na sexta-feira (30). Os clubes que terminarem a fase de liga entre a 9ª e a 24ª colocação se enfrentam em busca de uma vaga nas oitavas de final da competição.

Os duelos serão realizados em jogos de ida e volta, sendo que as primeiras partidas serão entre os dias 17/18 de fevereiro, enquanto os confrontos decisivos serão disputados entre os dias 24/25 de fevereiro. E no dia 27 de fevereiro haverá um sorteio para definir os adversários das oitavas de final e o chaveamento até a grande decisão.

Afinal, é pior não se classificar diretamente para as oitavas de final?

Não. Se classificar automaticamente às oitavas de final não faz de um clube melhor em relação a quem disputa os playoffs. Na temporada passada, o PSG encerrou a fase de liga na 15ª colocação e precisou entrar em campo nos playoffs antes de estar entre as 16 melhores equipes do continente.

Na ocasião, os franceses aplicaram um sonoro 10 a 0 no agregado contra o Brest e eliminaram o Liverpool, nas oitavas de final. Na época, os Reds haviam encerrado a fase de liga na liderança, mas foram eliminados em Anfield para o time de Luis Enrique. O clube chegou à final e venceu, pela primeira vez, a Champions.

Confira a tabela da Champions League

PosiçãoTimePJVEDGPGCSG%

1

Arsenal

21

7

7

0

0

20

2

18

100

2

Bayern de Munique

18

7

6

0

1

20

7

13

85

3

Real Madrid

15

7

5

0

2

19

8

11

71

4

Liverpool

15

7

5

0

2

14

8

6

71

5

Tottenham

14

7

4

2

1

15

7

8

66

6

Paris Saint-Germain

13

7

4

1

2

20

10

10

61

7

Newcastle

13

7

4

1

2

16

6

10

61

8

Chelsea

13

7

4

1

2

14

8

6

61

9

Barcelona

13

7

4

1

2

18

13

5

61

10

Sporting

13

7

4

1

2

14

9

5

61

11

Manchester City

13

7

4

1

2

13

9

4

61

12

Atlético de Madrid

13

7

4

1

2

16

13

3

61

13

Atalanta

13

7

4

1

2

10

9

1

61

14

Internazionale

12

7

4

0

3

13

7

6

57

15

Juventus

12

7

3

3

1

14

10

4

57

16

Borussia Dortmund

11

7

3

2

2

19

15

4

52

17

Galatasaray

10

7

3

1

3

9

9

0

47

18

Qarabag

10

7

3

1

3

13

15

-2

47

19

Olympique de Marselha

9

7

3

0

4

11

11

0

42

20

Bayer Leverkusen

9

7

2

3

2

10

14

-4

42

21

Monaco

9

7

2

3

2

8

14

-6

42

22

PSV Eindhoven

8

7

2

2

3

15

14

1

38

23

Athletic Bilbao

8

7

2

2

3

7

11

-4

38

24

Olympiacos

8

7

2

2

3

8

13

-5

38

25

Napoli

8

7

2

2

3

7

12

-5

38

26

Copenhagen

7

7

2

1

4

12

17

-5

33

27

Club Brugge

6

7

1

3

3

12

14

-2

28

28

Bodö/Glimt

6

7

2

0

5

6

10

-4

28

29

Benfica

6

7

1

3

3

4

10

-6

28

30

Pafos

6

7

2

0

5

7

17

-10

28

31

Union Saint-Gilloise

6

7

2

0

5

7

19

-12

28

32

Ajax

4

7

1

1

5

10

19

-9

19

33

Eintracht Frankfurt

3

7

0

3

4

4

15

-11

14

34

Slavia Praga

1

7

0

1

6

5

15

-10

4

35

Villarreal

1

7

0

1

6

5

19

-14

4

36

Kairat

1

7

0

1

6

5

19

-14

4

