Dia 6 de maio é especial para o Barcelona chegar à final da Champions

O Barcelona entra em campo nesta terça-feira (6), no San Siro, para encarar a Inter de Milão em busca de uma vaga na final da Champions League 2024–25. Após o eletrizante empate em 3 a 3 no Estadio Olímpico Lluís Companys, os Culés buscam na Itália não apenas a classificação, mas também manter o bom retrospecto em semifinais disputadas justamente nesta data: 6 de maio.

Entenda a relação do Barcelona com o dia 6 de maio

Pentacampeão europeu, o Barcelona levantou a "orelhuda" nas temporadas 1991–92, 2005–06, 2008–09, 2010–11 e 2014–15. Curiosamente, em duas dessas campanhas vitoriosas, o jogo-chave da semifinal foi disputado exatamente no dia 6 de maio.

2008-09

O título da temporada 2008-09 tem como um dos principais capítulos o jogo de volta da semifinal contra o Chelsea.

Depois do empate em 0 a 0 no jogo de ida, disputado no Camp Nou, Barça e Chelsea travaram uma batalha no Stamford Bridge que terminou em 1 a 1 com um gol heróico de Andrés Iniesta nos acréscimos do segundo tempo, classificando o Barcelona para a final.

Na final, o Barça venceu o Manchester United por 2 a 0 e conquistou a terceira Champions League da sua história. Naquela temporada, o time treinado por Pep Guardiola conquistou a tríplice coroa com Champions, La Liga e Copa do Rei.

Em um jogo marcado por diversas polêmicas de arbitragem, Iniesta foi o herói quem classificou o Barcelona para a final da Champions League (Foto: AFP)

2014-15

Seis anos depois, nas semifinais da temporada 2014-15, o Barcelona se deparou com o Bayern de Munique de Pep Guardiola.

Na época, o Barcelona era treinado por Luis Enrique e estrelado pelo trio MSN (formado por Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar). A partida foi disputada no dia 6 de maio de 2015 e terminou em 3 a 0 para o Barcelona com dois gols de Messi e um de Neymar.

O duelo ficou marcado pelo segundo gol marcado por Messi, quando o argentino deixa o zagueiro alemão Jérôme Boateng no chão e finaliza de perna direita encobrindo o goleiro Manuel Neuer.

Apesar de ter perdido o jogo de volta por 3 a 2 na Allianz Arena, o Barcelona pôde encaminhar a classificação para a final e se sagrou campeão ao bater a Juventus por 3 a 1, novamente conquistando a tríplice coroa.

O jogo entre Barcelona e Bayern de Munique ficou marcado pelo drible desconcertante de Lionel Messi em Jerome Boateng (Foto: AFP)

Caso vença a Inter nesta terça, o Barça poderá adicionar mais um capítulo vitorioso ao seu histórico no dia 6 de maio e vive a grande possibilidade de conquistar novamente a tríplice coroa, já tendo vencido a Copa do Rei e ser o líder isolado de La Liga.