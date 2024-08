Após deixar seleção alemã, Neuer quebra silêncio sobre aposentadoria do futebol

Neuer em ação pela seleção da Alemanha (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 11:48 • Munique (ALE) • Atualizada em 25/08/2024 - 12:51

Após anunciar aposentadoria da seleção da Alemanha na última quarta-feira (21), Manuel Neuer quebrou o silêncio sobre deixar o futebol. Em entrevista ao portal "Kicker", o goleiro revelou que não pretende pendurar as chuteiras depois desta temporada, mas deixou em aberto a possibilidade. O vínculo do jogador com o Bayern de Munique vai até junho de 2025.

➡️ Agora você assiste à Europa League e à Conference League no Lance!

- Se tivermos uma temporada de sucesso com a nova comissão técnica e com um novo ímpeto, significa que será divertido para mim também. Se a diversão estiver presente, com certeza continuarei. Como todos sabemos, nunca se sabe o que vai acontecer. Mas não vou entrar na temporada com a ideia de dizer adeus depois - afirmou Neuer.

O goleiro também comentou a escolha de se aposentar da seleção alemã. O jogador de 38 anos deu detalhes de seu processo de tomada decisão e disse estar em paz.

- Estou muito bem com isso, porque é uma decisão consciente da minha parte. É claro que há um pouco de melancolia, mas ao mesmo tempo muito alívio. Foi um processo. Não se toma uma decisão como esta da noite para o dia. Depois da lesão grave, o meu foco estava em me recuperar e fazer tudo o que pudesse para voltar à seleção da Alemanha. Durante este período, não houve um segundo em que pensasse no meu fim na selecção nacional. Isso só aconteceu quando estava de férias, depois da amarga eliminação na Eurocopa em casa. Discuti o assunto com os meus amigos e, acima de tudo, pensei em como as coisas poderiam seguir agora - revelou Manuel Neuer.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Manuel Neuer, que anunciou aposentadoria da seleção da Alemanha, em ação pelo Bayern (Foto: John MacDougall/AFP)