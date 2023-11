FRANÇA 2x1 MALI: FIM DO SONHO AFRICANO

A seleção malinesa chegou à semifinal após fazer uma campanha brilhante na Indonésia e tinha o grande sonho de erguer a taça. Porém, pela frente, havia um bom grupo francês, que endureceria o confronto. Apesar disso, quem abriu o placar foi a equipe africana: no fim da primeira etapa, o goleiro Argney saiu mal do gol e socou a bola na direção de Diarra, que não perdoou e marcou. O domínio da equipe muito bem treinada por Soumaila Coulibaly se derreteu aos dez do segundo tempo. Souleymane Sanogo cometeu falta duríssima em Aymen Sadi no campo ofensivo e, após revisão no VAR, acabou sendo expulso.