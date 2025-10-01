A 2ª rodada da fase de liga da Champions League começou na terça-feira (30), e um dos grandes jogos desta etapa marca uma das grandes rivalidades da Europa e, principalmente, na competição dos últimos anos: Barcelona x PSG. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (01), às 16h (de Brasília), diretamente do Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona.

Com o próximo encontro entre os clubes, o Barcelona se tornará, de maneira isolada, o time não francês mais enfrentado pelo PSG, somando 16 jogos no total. A transmissão do clássico europeu ficará por conta da TNT Sports, e a plataforma de streaming HBO Max exibirá todas as partidas.

A história entre as duas instituições começou nas quartas de final da Champions League de 1994/95. Na ocasião, o time parisiense levou a melhor, avançando para a etapa seguinte. Desde então, foram 15 confrontos, sendo 14 na própria Liga dos Campeões e, entre esses, 10 em fase de mata-mata, transformando o duelo em uma das grandes rivalidades recentes da maior competição de clubes do planeta.

Relembre cinco dos principais momentos do embate entre Barcelona e PSG

Disputa pela Bola de Ouro

O capítulo mais recente da história entre as duas equipes ocorreu na última semana, durante a Cerimônia da Bola de Ouro 2025. Na ocasião, os atacantes Ousmane Dembélé, do PSG, e Lamine Yamal, do Barcelona, concorreram diretamente ao prêmio de melhor jogador do mundo. Na disputa, a equipe parisiense levou a melhor, com o troféu sendo entregue a Dembélé.

A Bola de Ouro também revelou um confronto parelho entre os jogadores de cada time. No top-5 dos atletas eleitos melhores do mundo, quatro pertencem às duas equipes e, em um recorte dos 10 melhores, sete foram representados por PSG e Barcelona. O time de Paris ainda foi considerado o clube masculino do ano, o treinador da equipe, Luis Enrique, avaliado como melhor técnico do mundo e o goleiro Gianluiggi Donnaruma venceu o Troféu Yashin Masculino, como melhor da posição, que, embora não esteja mais no PSG, recebeu o prêmio por seu período no clube francês.

Último jogo de Lionel Messi com a camisa do Barcelona pela Champions League

O duelo entre Barcelona e PSG, pelas oitavas de final da Champions League 2020/21, marcou a última partida e o último gol de Lionel Messi com a camisa do Barcelona pelo torneio.

No jogo de ida, a equipe catalã foi derrotada pelos franceses em pleno Camp Nou, pelo placar de 4 a 1, com direito a hat-trick de Mbappé. Na volta, o duelo terminou empatado em 1 a 1, com uma atuação apagada de Messi, que chegou a estufar as redes, mas perdeu um pênalti no final da primeira etapa.

Último gol de Kylian Mbappé com a camisa do Paris PSG pela Champions

Nas quartas de final da Champions League 2023/24, Barcelona e PSG protagonizaram um dos maiores confrontos da edição, com 10 gols no placar agregado.

A equipe catalã venceu o confronto de ida, no Parque dos Príncipes, por 3 a 2. Porém foi derrotada em casa pelo placar de 4 a 1, com dois gols de Mbappé, que marcou pela última vez com a camisa do time parisiense na competição.

Na fase seguinte, o PSG foi eliminado pelo Borussia Dortmund, perdendo os dois duelos por 1x0, e o craque francês foi transferido ao Real Madrid após o fim da temporada.

Virada épica e último gol de Neymar com a camisa do Barcelona

Em 2017, Barcelona e PSG protagonizaram uma das maiores viradas da história da Champions League. Na fase de oitavas de final, o clube parisiense venceu o duelo de ida por 4 a 0, no Parque do Príncipes. No confronto de volta, no Camp Nou, o time catalão precisava fazer pelo menos 4 gols para levar a disputa aos pênaltis.

O Barça chegou a fazer 3 a 0, mas foi castigado por Edinson Cavani aos 17 minutos do 2º tempo e, com isso, precisaria marcar mais três vezes. A reação, que parecia impossível, ocorreu a partir dos 43 minutos, liderada por Neymar.

Faltando 7 minutos para o apito final, o craque brasileiro estufou as redes duas vezes e deu uma assistência para o gol que sacramentou a classificação catalã. A atuação de gala de Neymar também marcou seus últimos gols com a camisa do Barcelona pela UCL, uma vez que o clube foi eliminado pela Juventus na fase seguinte, com 3 a 0 no agregado, e, ao fim da temporada, o atacante foi transferido para o próprio PSG.

Gol antológico de Luis Suárez no Parque dos Príncipes

O atacante Luis Suárez marcou um dos gols mais emblemáticos da Era Moderna da Champions League em um Barcelona x PSG, diretamente do Parque dos Príncipes. Na edição 2014/15 do torneio, as equipes se enfrentaram pelas quartas de final.

No duelo de ida, Suárez estufou as redes duas vezes e, em uma delas, fez um golaço, aplicando uma caneta no zagueiro David Luiz e colocando a bola no ângulo, concedendo a vitória à equipe catalã por 3 a 1, que, em sequência, avançou de fase e conquistou o troféu daquela temporada.

