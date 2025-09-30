A segunda rodada da fase de liga da Champions League será realizada nesta terça-feira (30) e quarta-feira (1). O grande destaque fica para o segundo dia de jogos, quando o Barcelona recebe o Paris Saint-Germain, em duelo que coloca frente a frente dois dos melhores times do mundo. Pensando nisso, o Lance! selecionou mais quatro partidas imperdíveis para acompanhar na maior competição de clubes do Velho Continente. Anote na agenda e não perca nenhum lance!

🟣🔴 Barcelona x PSG 🔴🔵

O grande jogo da rodada europeia acontece na Catalunha. Barcelona e PSG se enfrentam em um duelo que poderia ter sido a final da Champions League na última edição. O Barça de Lamine Yamal teria vencido a final? Será o primeiro grande duelo da equipe catalã na temporada, que lidera La Liga. Do outro lado, será que o Paris vence mesmo sem Dembélé? Apesar de ter vencido quase todos os títulos que disputou recentemente, a equipe de Luis Enrique conta com desfalques e dúvidas importantes.

Em campo, os times lideram as respectivas ligas nacionais de forma invicta. Porém, para partida, as equipes contam com desfalques. No lado do Barcelona, Raphinha, Gavi e Fermín López não estarão disponíveis. Já para o PSG, Desiré Doué, Marquinhos e o Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, estão indisponíveis por lesão.

📅 Data e Hora: quarta-feira (1), às 16h (de Brasília)

🏟️ Estádio: Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

📺 Onde assistir ao jogo: TNT e HBO Max

Lamine Yamal em ação pelo Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)

🔵🔵 Chelsea x Benfica 🔴⚪

O Stamford Bridge receberá mais uma visita de José Mourinho. Atualmente treinador do Benfica, o português tem duas grandes passagens de sucesso. Na soma, o comandante acumula três títulos da Premier League (2005, 2006 e 2015), uma Copa da Inglaterra (2007), e três Copas da Liga Inglesa (2005, 2007 e 2015).

Em campo, as equipes vivem momentos turbulentos, principalmente o Chelsea, que tem três derrotas nos últimos quatro jogos, incluindo a da estreia na Champions League, contra o Bayern de Munique. Já o Benfica, após a chegada de Mourinho, conseguiu se estabilizar e vencer no Campeonato Português. Na competição europeia, as Águias foram derrotadas, de virada, pelo Qarabag, por 3 a 2.

📅 Data e Hora: terça-feira (30), às 16h (de Brasília)

🏟️ Estádio: Stamford Bridge, em Londres (ING)

📺 Onde assistir ao jogo: SBT, TNT Sports e HBO Max

José Mourinho no Estádio da Luz para o jogo entre Fenerbahce e Benfica (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

⚪🔴 Mônaco x Manchester City 🔵⚪

No Principado, o Mônaco recebe o Manchester City em duelo que reedita as quartas de final da Champions League 2016/17. Na ocasião, os monegascos, que eram zebras, surpreenderam os Cityzens com uma equipe que contava com Falcao Garcia, Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho e outros que jogaram em grandes clubes europeus. Com agregado de 6 a 6, a equipe da Ligue 1 se classificou pelos critérios de gol fora de casa.

Para a partida de quarta-feira, o Manchester City é favorito, mesmo com início ruim na Premier League, na qual ocupa a sétima colocação. Do outro lado, o Mônaco teve bom início no Campeonato Francês, na quarta posição.

📅 Data e Hora: quarta-feira (1), às 16h (de Brasília)

🏟️ Estádio: Estádio Luís II, em Monaco-Ville (MÔN)

📺 Onde assistir ao jogo: Space e HBO Max

Fabinho e Mbappé foram companheiros nos tempos de Monaco (Foto: VALERY HACHE / AFP)

🟡🔴 Galatasaray x Liverpool 🔴🔴

Em duelo que promete, o Galatasaray recebe o Liverpool com todo o apoio da torcida no RAMS Park. Após janelas de transferência com reforços de peso, os turcos contam com Victor Osimhen, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Leroy Sané, entre outros. Do outro lado, o Liverpool também investiu e protagonizou uma das maiores janelas de transferências da história, com Florian Wirtz e Alexander Isak.

No campo, o Liverpool tinha início perfeito na temporada, com apenas vitórias, até mesmo na estreia da Champions League, contra o Atlético de Madrid. Porém, na última rodada, foi superado por 2 a 1, contra o Crystal Palace, mas segue líder da Premier League. Do outro lado, o Galatasaray lidera o Campeonato Turco após sete rodadas com 100% de aproveitamento, mas busca se recuperar da goleada sofrida pelo Frankfurt por 5 a 1, no primeiro jogo da competição europeia.

📅 Data e Hora: terça-feira (30), às 16h (de Brasília)

🏟️ Estádio: RAMS Park, em İstanbul (TUR)

📺 Onde assistir ao jogo: HBO Max

O Liverpool derrotou o Southampton pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)

🔴⚪ Arsenal x Olympiacos ⚪🔴

Com Rodinei em campo, o Olympiacos visita o Arsenal, no Emirates Stadium, em Londres. Nos últimos anos, as equipes protagonizaram dois duelos em mata-mata da Europa League, em 2020 e 2021, com classificações de ambos os lados. Porém, nos duelos na capital inglesa, duas vitórias dos gregos, que buscam manter a escrita para surpreender os Gunners.

Na atual temporada, o Arsenal tem grande início na Premier League, na qual ocupa a segunda colocação, com 13 pontos. Na Grécia, o Olympiacos lidera o campeonato, empatado com o AEK Atenas, com os mesmos 13 pontos.

📅 Data e Hora: quarta-feira (1), às 16h (de Brasília)

🏟️ Estádio: Emirates Stadium, em Londres (ING)

📺 Onde assistir ao jogo: HBO Max

