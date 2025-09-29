menu hamburguer
Ex-Flamengo marca em partida da Champions Asiática; veja vídeo

Matheus Gonçalves foi destaque em partida do Al-Ahli

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/09/2025
19:19
Matheus Gonçalves em ação pelo Al-Ahli (Foto: Talal Alfandi / Al-Ahli)
imagem cameraMatheus Gonçalves em ação pelo Al-Ahli (Foto: Talal Alfandi / Al-Ahli)
Al-Duhail e Al-Ahli empataram por 2 a 2 em partida válida pela segunda rodada do Grupo B da Champions League Asiática, nesta segunda-feira (29), em Doha (QAT). Com Matheus Gonçalves em campo, o ex-jogador do Flamengo foi importante para a equipe saudita, ao empatar o duelo contra a equipe catari.

Veja o gol de Matheus Gonçalves na Champions Asiática

Como foi o jogo?

Em casa, o Al-Duhail partiu para cima e abriu o placar Edmilson Junior aos 25 minutos. Na sequência do gol, o Al-Ahli foi ao ataque e, com gols de Matheus Gonçalves e Riyad Mahrez, conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Porém, logo nos lances iniciais, Krzysztof Piątek igualou o placar novamente. Ao fim, o empate por 2 a 2 persistiu até o apito final.

Números de Matheus Gonçalves na partida

⌛ 90 minutos em campo
1 gol
👟 68 ações com a bola
✅ 79% de acerto nos passes (41 de 52)
❌ 18 posses perdidas
🔪 2 Interceptações

Matheus Gonçalves em apresentação no Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Ahli)
Matheus Gonçalves em apresentação no Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Ahli)

