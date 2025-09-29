Ex-Flamengo marca em partida da Champions Asiática; veja vídeo
Matheus Gonçalves foi destaque em partida do Al-Ahli
- Matéria
- Mais Notícias
Al-Duhail e Al-Ahli empataram por 2 a 2 em partida válida pela segunda rodada do Grupo B da Champions League Asiática, nesta segunda-feira (29), em Doha (QAT). Com Matheus Gonçalves em campo, o ex-jogador do Flamengo foi importante para a equipe saudita, ao empatar o duelo contra a equipe catari.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Guardiola expõe pedido de Rodri para ‘não jogar’ contra o Burnley
Futebol Internacional29/09/2025
- Futebol Internacional
Al-Ittihad mira três nomes de peso para substituir Laurent Blanc
Futebol Internacional29/09/2025
- Futebol Internacional
Com Paquetá em campo, veja como foi a estreia de técnico do West Ham na Premier League
Futebol Internacional29/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Veja o gol de Matheus Gonçalves na Champions Asiática
Como foi o jogo?
Em casa, o Al-Duhail partiu para cima e abriu o placar Edmilson Junior aos 25 minutos. Na sequência do gol, o Al-Ahli foi ao ataque e, com gols de Matheus Gonçalves e Riyad Mahrez, conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Porém, logo nos lances iniciais, Krzysztof Piątek igualou o placar novamente. Ao fim, o empate por 2 a 2 persistiu até o apito final.
Números de Matheus Gonçalves na partida
⌛ 90 minutos em campo
⚽ 1 gol
👟 68 ações com a bola
✅ 79% de acerto nos passes (41 de 52)
❌ 18 posses perdidas
🔪 2 Interceptações
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias