Às vésperas do jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, contra o Atletico de Madrid, o treinador do Barcelona, Hansi Flick, conceceu coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (24). O alemão foi questionado e abordou diversos temas durante seu encontro com os repórteres.

Hansi Flick comenta sobre lesão de Yamal

Um dos principais temas da coletiva de Hansi Flick foi a dúvida a respeito da presença de Lamine Yamal entre os relacionados para o jogo contra o Atleti. O jovem atacante não treinou com a equipe nesta segunda-feira (24), depois de ter cortado seu pé esquerdo na última partida do Barcelona contra o Las Palmas. O treinador comentou sobre o caso do atleta com otimismo.

- Teremos que esperar para ver. Vejo tudo de positivo nisso. Estamos ansiosos para tê-lo conosco - declarou Flick.

Retrospecto contra o Atletico de Madrid

O último encontro das equipes terminou com uma vitória do Atleti por 2 a 1, que foi um resultado que contribuiu para manter as equipes próximas na tabela de LaLiga. Ambas as equipes vêm de boas sequências sem derrota: o Barcelona não é derrotado há 13 jogos, com a última derrota tendo sido para o próprio Atletico, no dia 21 de dezembro de 2024, enquanto o time de Simeone está invicto há oito partidas.

A distância das equipes na tabela do Campeonato Espanhol é de apenas um ponto, com o Barcelona liderando com 54 e o Atletico de Madrid em terceiro com 53.

Semana cheia pré Champions League

Estando a uma semana do jogo de ida das oitavas de final da Champions League, Hansi Flick pontuou que o adversário do Barcelona, o Benfica, terá uma semana para descansar antes do confronto. Contudo, a equipe portuguesa também jogará no meio e no final desta semana antes do jogo no Estádio da Luz.

- Pelo que ouvi, o Benfica tem uma semana de folga. Não estamos contentes, mas não está nas nossas mãos. Às vezes é difícil falar com a Federação e a La Liga, vi isso na Alemanha. Tentaremos gerir bem - disse o treinador alemão.