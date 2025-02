Com gols de Dani Olmo e Ferran Torres, o Barcelona venceu Las Palmas por 2 a 0 neste sábado (22), no estádio de Gran Canaria, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Após a partida, Lamine Yamal saiu machucado e expôs sangramento no pé esquerdo por meio das suas redes sociais.

Aos 14 minutos do segundo tempo, Essugo e Álex Muñoz impediram uma jogada de Yamal, que ficou caído no chão. Adrián Cordero Vega, árbitro da partida, entendeu o lance como normal. O espanhol não não aplicou cartão, nem deu falta.

No vestiário pós-jogo, Yamal publicou um vídeo nas redes sociais da sua meia com sangue. Além disso, ele escreveu "não é falta" em cima da imagem de forma irônica. Confira a imagem abaixo ⬇️

Lamine Yamal manda recado para arbitragem com foto de meia com sangue (Foto: Reprodução/Instagram@lamineyamal)

Disputa pelo título da La Liga em 2024/25

Na briga pelo título, a vitória do Barcelona foi crucial para o time retomar a posição do Atlético de Madrid. Os colchoneros venceram o Valencia por 3 a 0, com dois gols de Julián Álvarez, e chegaram a 53 pontos no Campeonato Espanhol. Com o resultado de 2 a 0, o Barça chegou a 54 pontos e 17 vitórias, e é o líder isolado.

Os catalães ainda ficam de olhos abertos com o resultado da partida deste domingo (23) entre Real Madrid e Girona. Os merengues ocupam a terceira posição da tabela de LaLiga, com 51 pontos e 15 vitórias.

O próximo jogo do Barcelona será às 17h30 desta terça-feira (25), quando o time de Hansi Flick enfrenta o Atlético de Madrid no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei.