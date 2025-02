Simeone revela responsável por sucesso do Barcelona antes de clássico

Antes da partida entre Barcelona e Atlético de Madrid, pela ida das semifinais da Copa do Rei, o técnico Simeone elegeu o maior responsável pelo sucesso dos Culés na temporada 2024/25. Além de enfrentar o clube catalão no jogo que dará a vaga na final, os Colchoneros estão a um ponto de diferença do adversário em La Liga.

Como o Barcelona conseguiu se recuperar na La Liga? O técnico deles tem a habilidade de transmitir seu estilo aos jogadores. A chegada de Flick foi muito boa para o Barcelona disse Simeone

As equipes se enfrentarão três vezes nos próximos 40 dias - duas pela Copa do Rei e uma pelo Campeonato Espanhol - e Simeone foi questionado sobre o jogo que venceu o Barcelona na 18ª rodada de La Liga. Com isso, o treinador argentino acredita que sabe como irá enfrentá-los.

- Temos uma ideia do jogo que queremos jogar, vamos administrá-lo com os rapazes de antemão. Gosto muito da forma como o adversário joga, eles têm uma linha defensiva forte com essa linha alta que mantêm. Quando você enfrenta grandes times, há momentos em que você passa por um momento ruim e tem que se preparar para sofrer. Haverá momentos bons e ruins, como o que aconteceu contra o Real Madrid. Você tem que saber que no mesmo jogo haverá momentos diferentes - analisou.

Yamal deve desfalcar o Barcelona

Um dos pilares ofensivos do time do Barcelona, Yamal vive incertezas sobre sua condição física. O atacante não se juntou ao treino da equipe na manhã desta segunda-feira (24), aumentando as dúvidas sobre sua participação no jogo decisivo.

Yamal, após terminar o jogo contra o Las Palmas com uma lesão no pé, optou por permanecer na academia, evitando o campo. Ele compartilhou uma imagem do pé lesionado em suas redes sociais, acompanhada da legenda "Não é falta!".

A ausência de Yamal no treinamento foi uma medida preventiva do Barcelona. Enquanto o jogo contra o Atlético de Madrid se aproxima, a expectativa é que a evolução de Lamine nas próximas horas seja positiva, permitindo sua participação.