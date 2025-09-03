Olheiro Lance!: sem Marcos Leonardo, veja cinco opções para o ataque do São Paulo

O São Paulo viu frustrada sua principal tentativa no mercado ao não conseguir acertar a chegada de Marcos Leonardo, alvo prioritário da diretoria nesta janela de transferências. Com a negociação sem desfecho positivo, o clube mantém a busca por opções para reforçar o ataque.

Segundo o regulamento da CBF, as equipes ainda podem inscrever jogadores que estejam sem contrato. A exigência é que o vínculo do atleta tenha sido encerrado ou rescindido antes do fechamento da janela, nesta terça-feira (2). Entenda a regra completa aqui.

Pensando nisso, o LANCE! separou cinco possíveis sugestões de reforços que poderiam reforçar o ataque do São Paulo.

Veja opções abaixo para o São Paulo:

Paco Alcácer (Espanha)

Famoso atacante de 32 anos está livre no mercado desde sua saída do Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos. Com passagens pela base da Espanha, o jogador disputou a Eurocopa Sub-17 e Sub-19, além do Mundial Sub-20, e acumula 19 partidas e 12 gols pela seleção principal.

Pelo Valencia, disputou 124 jogos, marcando 43 gols e contribuindo com 16 assistências. No Villarreal, foram 76 partidas, com 21 gols e 12 assistências. Pelo Sharjah FC, atuou em 53 partidas, anotando 12 gols e 13 assistências. No Barcelona, participou de 50 jogos, com 15 gols e 8 assistências. Pelo Dortmund, disputou 47 partidas, marcou 26 gols e deu 4 assistências. No V. Mestalla, jogou 39 vezes, com 15 gols, sem assistências registradas. Pelo Getafe, foram 23 jogos, 4 gols e 1 assistência, e no Emirates, também 23 partidas, com 8 gols e 3 assistências.

Último jogo: 11/01/2025 - Sharjah FC 1x0 Khorfakkan (Deu assistência)

Diego Costa (Brasil/Espanha)

Diego Costa teve passagem por diversos clubes ao longo da carreira, com destaque para Atlético de Madrid e Chelsea. Pelo Atlético, disputou 216 partidas, marcando 83 gols e distribuindo 36 assistências. No Chelsea, atuou em 120 jogos, anotou 59 gols e deu 21 assistências.

Em clubes menores, seus números variam: pelo Valladolid e Albacete, foram 36 jogos em cada clube, com 9 gols no total para cada um, sendo que só no Valladolid registrou 6 assistências. Passou ainda por Celta de Vigo (31 jogos e 6 gols), Grêmio (26 partidas, 8 gols e 5 assistências) e Wolves (25 jogos e 1 gol). Pelo Atlético-MG, Rayo Vallecano, Botafogo, Penafiel e Braga, seus números foram mais modestos, com destaque para o Rayo Vallecano, onde marcou 10 gols em 16 jogos.

Último jogo: 08/12/2024 - Grêmio 0x3 Corinthians

Diego Costa passou por algumas equipes no Brasil, incluindo o Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Aboubakar (Camarões)

Aboubakar teve passagens por sete clubes ao longo da carreira, com destaque para o desempenho em Portugal e Turquia. Pelo FC Porto, disputou 125 partidas, marcando 58 gols e dando 16 assistências. No Besiktas JK, atuou em 117 jogos, anotando 60 gols e contribuindo com 14 assistências.

Em clubes menores, seus números foram mais modestos: no Valenciennes FC foram 81 partidas, 15 gols e 9 assistências; no Al-Nassr FC, 39 jogos, 13 gols e 6 assistências; no FC Lorient, 38 partidas, 17 gols e 8 assistências; e no Hatayspor, 28 partidas com 8 gols e 2 assistências. Pelo FC Porto B, teve apenas uma partida sem marcar gols ou dar assistências.

Aboubakar tem 32 anos e acumula passagens pela Seleção com 104 jogos e 44 gols, inclusive enfrentando o Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014 disputada no Brasil. Ele não entra em campo desde abril de 2025.

Último jogo: 18/04/2025 - Hatayspor 2x3 Konyaspor

Aboubakar enfrentou o Brasil na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/ Instagram)

Deulofeu (Espanha)

Gerard Deulofeu, ao longo de sua carreira, disputou 75 partidas pelo Everton, anotando 8 gols e 17 assistências. Pelo Watford, foram 70 jogos, com 17 gols e 10 assistências. No Udinese, atuou em 68 partidas, registrando 18 gols e 14 assistências.

Pelo Barcelona Atlètic, disputou 68 partidas, com 27 gols e 13 assistências. No Sevilla, foram 28 jogos, 3 gols e 10 assistências. Pelo Barcelona, participou de 23 partidas, marcando 2 gols e dando 2 assistências. No AC Milan, atuou em 18 partidas, anotando 4 gols e 3 assistências.

O jogador, de 31 anos, enfrentou lesões ao longo da carreira e não atua há dois anos. Recentemente, afirmou não saber se retornará ao futebol profissional.

Último jogo: 22/01/2023 - Sampdoria 0 x1 Udinese

Deulofeu também aparece como opção (Foto: Reprodução)

Michail Antonio (Jamaica)

Michail Antonio acumulou experiência em diversos clubes ao longo de sua carreira. Pelo West Ham United, disputou 323 partidas, marcando 83 gols e contribuindo com 42 assistências. Antes disso, passou por Sheffield Wednesday (84 jogos, 17 gols e 18 assistências), Nottingham Forest (54 jogos, 19 gols e 13 assistências), Southampton (39 jogos, 7 gols e 3 assistências), Reading (33 jogos, 1 gol e 1 assistência), Colchester United (16 jogos, 4 gols e 3 assistências), e teve breves passagens por Cheltenham Town e pelo time Sub-21 do West Ham United. Pela Seleção da Jamaica, foram 24 jogos e cinco gols.

O histórico atacante do West Ham passou recentemente por um momento difícil ao sofrer um grave acidente de carro que quase tirou sua vida. Michail Antonio ficou seis meses afastado dos gramados para se recuperar.

Último jogo: 22/08/2025 - Manchester City 3x1 West Ham