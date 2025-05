Romário acredita que Antony retornará à Seleção Brasileira

Campeão da Copa do Mundo de 1994, Romário está na Espanha e foi visto no Estádio Olímpico de Montjuïc acompanhando a vitória do Barcelona sobre o Real Madrid. No entanto, sua visita ao país não se limitou ao clássico espanhol. Em passagem por Sevilha, o ex-jogador do Vasco também se encontrou com Antony, um dos destaques do Real Betis na atual temporada.

Em vídeo divulgado pelo Real Betis, Antony aparece recebendo Romário no Estádio Benito Villamarín. Na ocasião, o eterno camisa 11 da Seleção Brasileira demonstrou entusiasmo com a fase do atacante, afirmando que, caso mantenha o nível atual de desempenho, o caminho de volta à Seleção estará aberto.

- Ele é um dos grandes jogadores brasileiros que temos hoje no futebol mundial. Acho que ele tem condições de voltar à Seleção Brasileira e ajudar o Brasil na próxima Copa do Mundo. Com certeza, se Antony continuar como está no momento, gostando do futebol, jogando com o coração e querendo dar o seu melhor, tenho certeza de que ele pode ajudar muito, não só o Betis, mas também a nossa Seleção - declarou Romário.

Antony e Romário no Estádio Benito Villamarín, do Real Bétis (Foto: Reprodução/X)

O ex-atacante do Barcelona também comentou que já conhecia o talento de Antony desde a época em que o jogador atuava pelo Ajax, na Holanda. Romário, que teve passagem marcante pelo PSV - rival do ex-clube de Antony -, revelou que acompanhava o desempenho do brasileiro desde então.

Antony vive grande fase no Real Betis

Desde que chegou ao Real Betis, em janeiro, Antony vem sendo um dos principais nomes da equipe comandada por Manuel Pellegrini. Em 21 partidas, o atacante soma oito gols e seis assistências, tornando-se peça fundamental no esquema do treinador chileno.

O desempenho do brasileiro tem reacendido o clamor de parte da torcida por sua volta à Seleção Brasileira. Confira os números de Antony com a camisa do clube espanhol:

⚽21 jogos

🥅8 gols

🎯6 assistências

🎩0,7 participações em gols por jogo

