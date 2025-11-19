Depois de dois anos fora, Pogba fará sua estreia pelo Monaco

Pogba está programado para estrear pelo Monaco em 22 de setembro contra o Rennes.

Após uma suspensão por doping e lesões consecutivas, Paul Pogba retornará aos gramados, agora à serviço do Monaco. O meio-campista francês está fora de combate há 26 meses e precisou lutar com problemas físicos desde que cumpriu sua 'pena', assinando posteriormente com o clube do Principado.

Paul Pogba está totalmente recuperado de todos os seus problemas físicos enfrentados nos últimos meses e enfim fará sua estreia pelo Monaco, contra o Rennes, no próximo sábado (22), como informou o jornal "L'Équipe". Pogba jogou pela última vez no dia 3 de setembro de 2023, em um duelo entre Juventus e Empoli, pelo Campeonato Italiano.

Justamente depois de seu último jogo oficial, Pogba foi suspenso por doping após testar positivo para testosterona em um exame realizado em agosto daquele ano. A pena inicial foi de quatro anos, mas um recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) foi capaz de reduzi-la para 18 meses. A situação fez com que a Juventus optasse por não prosseguir com o francês.

Paul Pogba em apresentação no Monaco (Foto: Frederic Dides/AFP)

Pogba assinou com o Monaco em julho

Paul Pogba se juntou ao Monaco no verão europeu, como um agente livre, e assinou um contrato de dois anos após cumprir a suspensão por doping. Apesar dos planos para que o francês recuperasse sua forma física e estivesse no nível do elenco, Pogba sofreu com uma série de lesões musculares, adiando sua estreia durante três meses. Porém, o meio-campista de 32 anos enfim retornará aos gramados no próximo sábado (22).

