Antony desabafa sobre Seleção: 'Muita concorrência'

Ele mencionou a competição no ataque e seu desejo de jogar na Copa do Mundo.

Antony tem se destacado no Real Betis, aumentando suas chances de convocação para a Seleção Brasileira.

Antony atravessa boa fase atuando pelo Real Betis desde a última temporada, o que reascendeu as possibiliades de voltar à Seleção Brasileira. Nesse sentido, o atacante concedeu uma entrevista à "Rádio MARCA Sevilla" e tratou sobre uma possível convocação por parte de Carlo Ancelotti.

Prestes a entrar em ano de Copa do Mundo, Antony foi questionado sobre a Seleção e sua expectativa em disputar o Mundial, que terá Estados Unidos, Canadá e México como países-sede:

"Temos muita concorrência. Assisti aos jogos e é um sonho vestir a camisa da seleção, mas da minha parte, estou trabalhando duro. Estou focado em cada partida para estar no meu melhor. Claro que jogar outra Copa do Mundo seria um sonho para mim, mas continuo trabalhando, melhorando cada vez mais. Tenho muito respeito pelos pontas da seleção, grandes jogadores, mas vou fazer a minha parte para estar na Copa do Mundo", afirmou Antony.

Por se tratar de um ponta-direito de pé esquerdo, Antony briga diretamente com jogadores como Estêvão, Luiz Henrique e Raphinha, todos com grande prestígio com Carlo Ancelotti.

Antony comemorando gol marcado contra o Lyon (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Transferência para o Betis foi decisiva para retomada

Desde que chegou ao Real Betis, em janeiro deste ano, Antony prontamente recuperou seu futebol e totaliza bons números em solo espanhol. Em 37 partidas até então, o brasileiro marcou 15 gols e concedeu sete assistências, gerando uma média de 0,6 participação direta em gol por jogo. Em 2025/26 especificamente, Antony demorou a engrenar pela falta da pré-temporada, mas já atingiu seis bolas nas redes e dois passes para gols. O atacante falou sobre o assunto:

"Agora estou muito melhor. Os três primeiros jogos foram muito difíceis para mim porque não fiz pré-temporada, mas me sinto muito bem, muito melhor e fisicamente a 100%", disse.

