menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Antony desabafa sobre Seleção: 'Muita concorrência'

O atacante do Betis concedeu entrevista à Rádio MARCA Sevilla e falou sobre a Copa

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/11/2025
15:50
Antony em ação pelo Real Betis em La Liga (Foto: Jose Jordan/AFP)
imagem cameraAntony em ação pelo Real Betis em La Liga (Foto: Jose Jordan/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Antony tem se destacado no Real Betis, aumentando suas chances de convocação para a Seleção Brasileira.
Ele mencionou a competição no ataque e seu desejo de jogar na Copa do Mundo.
Antony possui 15 gols e 7 assistências em 37 partidas desde sua chegada ao Betis.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Antony atravessa boa fase atuando pelo Real Betis desde a última temporada, o que reascendeu as possibiliades de voltar à Seleção Brasileira. Nesse sentido, o atacante concedeu uma entrevista à "Rádio MARCA Sevilla" e tratou sobre uma possível convocação por parte de Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Prestes a entrar em ano de Copa do Mundo, Antony foi questionado sobre a Seleção e sua expectativa em disputar o Mundial, que terá Estados Unidos, Canadá e México como países-sede:

continua após a publicidade

"Temos muita concorrência. Assisti aos jogos e é um sonho vestir a camisa da seleção, mas da minha parte, estou trabalhando duro. Estou focado em cada partida para estar no meu melhor. Claro que jogar outra Copa do Mundo seria um sonho para mim, mas continuo trabalhando, melhorando cada vez mais. Tenho muito respeito pelos pontas da seleção, grandes jogadores, mas vou fazer a minha parte para estar na Copa do Mundo", afirmou Antony.

Por se tratar de um ponta-direito de pé esquerdo, Antony briga diretamente com jogadores como Estêvão, Luiz Henrique e Raphinha, todos com grande prestígio com Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade
Antony comemorando gol marcado contra o Lyon (Foto: Cristina Quicler/AFP)
Antony comemorando gol marcado contra o Lyon (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Transferência para o Betis foi decisiva para retomada

Desde que chegou ao Real Betis, em janeiro deste ano, Antony prontamente recuperou seu futebol e totaliza bons números em solo espanhol. Em 37 partidas até então, o brasileiro marcou 15 gols e concedeu sete assistências, gerando uma média de 0,6 participação direta em gol por jogo. Em 2025/26 especificamente, Antony demorou a engrenar pela falta da pré-temporada, mas já atingiu seis bolas nas redes e dois passes para gols. O atacante falou sobre o assunto:

"Agora estou muito melhor. Os três primeiros jogos foram muito difíceis para mim porque não fiz pré-temporada, mas me sinto muito bem, muito melhor e fisicamente a 100%", disse.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias