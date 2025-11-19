Sem data definida, o próximo El Clasico já terá um protagonista confirmado dentro de campo. O Barcelona anunciou seu quarto uniforme para a temporada. O manto faz homenagem às camisas usadas por Ronaldinho em sua época no clube.

A nova camisa do Barcelona traz tons diferentes do habitual do clube, fazendo clara referência ao uniforme usado por Ronaldinho Gaúcho em uma de suas temporadas mais mágicas pelo Barcelona. Mesmo não tendo se aposentado no clube, o Bruxo ainda é um dos jogadores mais queridos da história blaugrana. Na Catalunha, existe uma lenda de que foi Ronaldinho que "ensinou" Lionel Messi a jogar futebol. O primeiro gol da vida profissional do craque argentino, inclusive, foi a consequência de uma assistência mágica do penta pela Seleção.

Imagem de divulgação da nova camisa do Bardcelona. (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Um El Clássico já foi disputado nesta temporada. Com vitória do Real Madrid, por 2 a 1, a equipe madrilenha quebrou um jejum contra os culés, que não eram vencidos pelos merengues desde a temporada retrasada. Na temporada 24/25, inclusive, o Barça venceu todas as partidas contra o clube de Madrid.

20 anos de um dos maiores clássicos da história

A razão pela qual a camisa foi lançada no dia 19 de novembro é marcante. Em 2005, neste mesmo dia, o Barcelona de Ronaldinho deu um show no El Clasico, que calou o Bernabéu. O silêncio da torcida merengue só foi quebrado quando os torcedores do Real Madrid se levantaram para aplaudir e reverenciar o craque brasileiro.

Relembre como foi o jogo:

Texto de João Pedro Rodrigues

Gol e aplausos

O primeiro clássico da temporada 2005/06 colocou Real Madrid e Barcelona em um duelo direto no topo da tabela de La Liga. O confronto reunia um Real ainda irregular sob Vanderlei Luxemburgo, mesmo com o elenco recheado de estrelas, contra um Barcelona em fase madura com Frank Rijkaard, Ronaldinho ao nível de craque mundial e um jovem Lionel Messi em seu primeiro clássico.

Em campo, começou equilibrado, com chances para os dois lados, mas o Barcelona saiu na frente após jogada de Messi que terminou com o gol de Eto'o. Ronaldinho, muito marcado no primeiro tempo, teve dificuldades para encontrar espaço, embora protagonizasse lances técnicos e passes decisivos. Na etapa final, o brasileiro desequilibrou: marcou um gol em arrancada pela esquerda, deixando defensores no chão, e ampliou depois em novo lance individual que silenciou o Bernabéu.

A atuação antológica de Ronaldinho terminou reconhecida até pelos torcedores do Real Madrid, que aplaudiram o camisa 10 de pé. Naquela temporada, o Barcelona ainda conquistaria o bicampeonato espanhol e a Champions League após 14 anos, com Ronaldinho somando números expressivos e consolidando uma das fases mais brilhantes de sua trajetória após ter vencido o prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa em 2004 e 2005.