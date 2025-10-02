Técnico da França abre o jogo sobre volta de Pogba à seleção
Meia tem contrato com o Monaco até 2027
Técnico da França, Didier Deschamps abriu o jogo sobre a possibilidade de Pogba voltar a vestir a camisa da seleção. Em coletiva, o treinador não descartou o retorno do meia do Monaco, mas afirmou que o atleta precisa dar novos passos para reconquistar uma vaga.
- Ele tem passos a dar. Depois de longas semanas de preparação, ele vestirá a camisa do Monaco em campo. Ele quer estar na França. É tudo o que desejo para ele. Só de dar esse primeiro passo, já será uma grande alegria para ele.
Contratado pelo Monaco na última janela de transferências, Pogba ainda não fez sua estreia profissional pelo clube francês. No entanto, existe a expectativa de que o meio-campista esteja disponível após a Data Fifa de outubro.
Afastado dos gramados desde setembro de 2023, Pogba luta para recuperar sua forma e seu ritmo de jogo após mais de dois anos sem entrar em campo. No período em que esteve punido por conta de doping, o atleta treinava individualmente.
Pogba assina com Monaco até 2027
Contratado na última janela de transferências, Pogba assinou contrato com o Monaco até junho de 2027. Apesar de não ter feito uma partida oficial com sua nova equipe, o meia gera muita expectativa no início da temporada.
