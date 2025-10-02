Técnico da França abre o jogo sobre volta de Pogba à seleção

Técnico da França, Didier Deschamps abriu o jogo sobre a possibilidade de Pogba voltar a vestir a camisa da seleção. Em coletiva, o treinador não descartou o retorno do meia do Monaco, mas afirmou que o atleta precisa dar novos passos para reconquistar uma vaga.

- Ele tem passos a dar. Depois de longas semanas de preparação, ele vestirá a camisa do Monaco em campo. Ele quer estar na França. É tudo o que desejo para ele. Só de dar esse primeiro passo, já será uma grande alegria para ele.

No entanto, existe a expectativa de que o meio-campista esteja disponível após a Data Fifa de outubro.

Afastado dos gramados desde setembro de 2023, Pogba luta para recuperar sua forma e seu ritmo de jogo após mais de dois anos sem entrar em campo. No período em que esteve punido por conta de doping, o atleta treinava individualmente.

Afastado dos gramados desde setembro de 2023, Pogba luta para recuperar sua forma e seu ritmo de jogo após mais de dois anos sem entrar em campo. No período em que esteve punido por conta de doping, o atleta treinava individualmente.

Pogba assina com Monaco até 2027

Contratado na última janela de transferências, Pogba assinou contrato com o Monaco até junho de 2027. Apesar de não ter feito uma partida oficial com sua nova equipe, o meia gera muita expectativa no início da temporada.

