Com relação abalada com Bap, Filipe Luís, multicampeão, é demitido na primeira grande crise no Flamengo

Chegou ao fim a passagem de Filipe Luís como técnico do Flamengo. Multicampeão como jogador, o treinador também colocou seu nome na história como comandante. E quis o destino que sua última partida à frente da equipe fosse uma vitória, mas não uma simples vitória: uma goleada por 8 a 0. O triunfo, entretanto, não foi capaz de consolidar a relação com a alta cúpula do clube, que já estava desgastada desde o início do ano.

Filipe Luís encarou, nos últimos dias, as maiores turbulências à frente do Flamengo, seu clube do seu coração. Apesar dos resultados ruins e dos desempenhos abaixo do esperado, não foi isso o pontapé inicial para uma relação que já não vinha bem.

Desde as tratativas pela renovação contratual, nas últimas semanas de 2025, a relação entre Filipe Luís e Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do clube carioca, nunca mais foi a mesma. A demora por um desfecho entre clube e treinador foi um fator determinante para que Bap entrasse na negociação e assumisse as rédeas das conversas. Foi a partir dessa queda de braço que a relação entre as partes começou a se desgastar.

Mesmo que um ponto final tenha sido colocado nessa história e a página virada, é verdade que, a partir daquele momento, Filipe Luís perdia, ainda que internamente, sua solidez perante o presidente. Com os resultados ruins, como os vices na Supercopa Rei e na Recopa Sul-Americana, o treinador sentiu-se desprestigiado pela liderança, que demonstrou internamente total descontentamento com a atuação da equipe.

Para muitos torcedores rubro-negros, a vitória por 8 a 0 diante do Madureira poderia mudar a chave dessa relação e até mesmo o rumo do Flamengo na temporada. Entretanto, a decisão já estava tomada. Nos bastidores da Gávea, já se entendia que, após a derrota para o Lanús no Maracanã, seria necessária uma ruptura no comando.

Como apurado pelo Lance!, Filipe Luís foi pego de surpresa com o desligamento. Após a partida contra o Madureira, ele concedeu entrevista coletiva, como de costume. Em seguida, foi chamado por José Boto, diretor de futebol, para ser comunicado da saída. A decisão, porém, não partiu do dirigente português, que atuou apenas como interlocutor de uma definição tomada por Bap.

Passagem vitoriosa de Filipe Luís pelo Flamengo

É inegável que o que Filipe Luís fez no comando técnico do Flamengo o colocou em um patamar ainda mais alto na história do clube. Com pouco tempo de experiência profissional à beira do campo, conquistou os principais troféus: Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.

Além disso, levou o Flamengo a um cenário pouco habitual: o topo do mundo. Ao empatar com o PSG no Mundial de Clubes e ver o título escapar nos pênaltis, deixou claro o quão qualificada era sua equipe e o quão próxima estava da elite mundial.

Filipe Luís, que iniciou sua trajetória no Flamengo nas categorias de base, comandando o Sub-17 e o Sub-20, conquistando, inclusive, o mundo, encerra sua passagem com grande bagagem.

Números de Filipe Luís como técnico do Rubro-Negro

No total, são 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.