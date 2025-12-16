Ex-PSG, Donnarumma é eleito Melhor Goleiro do Mundo pela Fifa

Gianluigi Donnarumma foi eleito o Melhor Goleiro do Mundo no prêmio The Best Fifa 2025, anunciado nesta terça-feira (16). Atualmente no Manchester City, o italiano superou uma concorrência de peso que incluía Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martínez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern de Munique), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter de Milão) e Wojciech Szczesny (Barcelona).

A escolha foi feita por um júri internacional formado por técnicos e capitães de seleções, jornalistas especializados e torcedores, que participaram da votação no site oficial da Fifa. Os finalistas haviam sido previamente indicados por um painel de especialistas. O período avaliado compreendeu performances entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025.

Donnarumma teve a melhor temporada de sua carreira

O prêmio coroa uma das temporadas mais marcantes da carreira de Donnarumma. Antes de se transferir para o Manchester City, o goleiro foi peça-chave na campanha histórica do PSG, que conquistou a tríplice coroa nacional — Ligue 1, Copa da França e Supercopa — além da primeira Champions League de sua história. No mata-mata europeu, o italiano teve atuações decisivas e terminou a final sem sofrer gols, na goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão.

— É uma grande honra ganhar este prestigioso prêmio e agradeço a todos que votaram em mim — afirmou Donnarumma após o anúncio.

Ainda pelo PSG, ele também ajudou o clube a alcançar a final do Mundial de Clubes , encerrando sua passagem por Paris no auge. Já em sua nova casa, o Manchester City, manteve o alto nível sob o comando de Pep Guardiola. Donnarumma rapidamente se firmou como referência defensiva da equipe, contribuindo para a campanha que levou o clube ao segundo lugar da Premier League no período avaliado e a mais uma forte trajetória na Champions League.

