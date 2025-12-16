Arrascaeta conversou com veículos de imprensa durante o último treino do Flamengo no Catar, nesta terça-feira (16), antes do jogo contra o PSG, decisão da Copa Intercontinental. O uruguaio costuma ter mais responsabilidades ofensivas do que defensivas, mas entende que o duelo com o atual campeão da Champions League exigirá mais dele e todos os companheiros.

— O PSG tem jogadores muito técnicos, rápidos e fortes, então é um conjunto de técnica e velocidade. A gente vai ter que ter muito cuidado no jogo de amanhã, é uma equipe da elite mundial. A gente joga sempre em prol da equipe, então com certeza amanhã vai ser um jogo mais intenso, vamos ter que correr mais para tirar a bola de um time muito qualificado. Temos que focar no nosso grupo, em estar preparados — analisou.

O camisa 10 da Gávea também ressaltou a importância de não deixar o nervosismo de um jogo tão importante afetar o desempenho do Flamengo.

— Iremos enfrentar uma grande equipe e precisamos estar preparados. A ambição que a gente tem é a mesma do torcedor: voltar a ser campeão mundial depois de tanto tempo. Mas a gente tem que focar na nossa equipe, no jogo e, como o Filipe (Luís) fala, no que está valendo. As emoções podem atrapalhar um pouco. Temos um time muito experiente, qualificado e, do outro lado, está a melhor equipe do mundo — disse.

Flamengo faz últimos ajustes contra o PSG

O treino do Rubro-Negro acontece apenas um dia antes da decisão, prevista para às 14h (de Brasília) desta quarta-feira (17). Arrascaeta, porém, não vê problemas em participar de atividades na véspera do jogo, grato pela oportunidade de dividir mais tempo com os companheiros e o técnico.

— O mais importante é compartilhar esses momentos que são únicos, como foi em 2019, agora com esse grupo, com esses jogadores. A gente não sabe se vai ter outra oportunidade de desfrutar de mais uma final. Então, precisamos agradecer por esses momentos e preparar tudo para amanhã — concluiu.

