Dembélé iguala marca de Lionel Messi com a Bola de Ouro
Francês coroou a grande temporada no PSG sagrando-se o melhor jogador do mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo pela France Football na última segunda-feira (22) e a premiação fez com que igualasse uma marca importante de Lionel Messi. O atacante do PSG venceu a Bola de Ouro em uma temporada de tríplice coroa com seu clube e atingiu as 51 participações diretas em gols durante 2024/25.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Dembélé e mais 4: veja os franceses vencedores da Bola de Ouro
Futebol Internacional23/09/2025
- Lance! Biz
Vencedores da Bola de Ouro, Aitana e Dembélé têm disparidade salarial; veja as cifras
Lance! Biz23/09/2025
- Lance! Biz
Quanto Dembélé, vencedor da Bola de Ouro, receberá em dinheiro?
Lance! Biz23/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Lionel Messi venceu a Bola de Ouro e o trio de competições importantes no seu contexto em duas oportunidades: em 2008/09, sob comando de Pep Guardiola, e em 2014/15, com o próprio Luis Enrique. Nas duas oportunidades, foi campeão da Liga dos Campeões, de La Liga e da Copa do Rei com o Barcelona. Feito que Dembélé concretizou em 2024/25 no PSG.
Nas ocasiões, Messi superou a média de uma participação em gol por partidas. 57 em 2008/09, com 51 jogos disputados, e 89 em 2014/15 nas 57 oportunidades que esteve em campo pelo Barça. Dembélé totalizou 51 envolvimentos diretos em gols em 60 partidas pelo PSG na última temporada, o que originou uma média de 0,85 participação.
Discurso de Dembélé após a eleição da Bola de Ouro
Ao receber a premiação das mãos de Ronaldinho Gaúcho, Ousmane Dembélé não escondeu a emoção com tal realização e aproveitou para fazer agradecimentos diretos ao PSG como um todo:
"O que aconteceu comigo é incrível. Estou sem palavras. Foi uma temporada incrível com o PSG. Vivi coisas incríveis e estou um pouco nervoso; não é fácil. Receber este troféu, especialmente do Ronaldinho, é realmente excepcional. Quero agradecer ao PSG por me contratar em 2023. Ao presidente, a toda a equipe e ao clube. (…) Obrigado a todos os meus companheiros de equipe. Vencemos quase tudo. Vocês estiveram ao meu lado e, juntos, elevamos nosso nível para conquistar esses troféus coletivos. Este é um prêmio individual, mas todos nós compartilhamos esse sucesso como equipe", disse Dembélé.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias