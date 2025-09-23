Dembélé iguala marca de Lionel Messi com a Bola de Ouro

Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo pela France Football na última segunda-feira (22) e a premiação fez com que igualasse uma marca importante de Lionel Messi. O atacante do PSG venceu a Bola de Ouro em uma temporada de tríplice coroa com seu clube e atingiu as 51 participações diretas em gols durante 2024/25.

Lionel Messi venceu a Bola de Ouro e o trio de competições importantes no seu contexto em duas oportunidades: em 2008/09, sob comando de Pep Guardiola, e em 2014/15, com o próprio Luis Enrique. Nas duas oportunidades, foi campeão da Liga dos Campeões, de La Liga e da Copa do Rei com o Barcelona. Feito que Dembélé concretizou em 2024/25 no PSG.

Nas ocasiões, Messi superou a média de uma participação em gol por partidas. 57 em 2008/09, com 51 jogos disputados, e 89 em 2014/15 nas 57 oportunidades que esteve em campo pelo Barça. Dembélé totalizou 51 envolvimentos diretos em gols em 60 partidas pelo PSG na última temporada, o que originou uma média de 0,85 participação.

Messi e Dembélé em treino na época de Barcelona (Foto: Divulgação/Barcelona)

Discurso de Dembélé após a eleição da Bola de Ouro

Ao receber a premiação das mãos de Ronaldinho Gaúcho, Ousmane Dembélé não escondeu a emoção com tal realização e aproveitou para fazer agradecimentos diretos ao PSG como um todo:

"O que aconteceu comigo é incrível. Estou sem palavras. Foi uma temporada incrível com o PSG. Vivi coisas incríveis e estou um pouco nervoso; não é fácil. Receber este troféu, especialmente do Ronaldinho, é realmente excepcional. Quero agradecer ao PSG por me contratar em 2023. Ao presidente, a toda a equipe e ao clube. (…) Obrigado a todos os meus companheiros de equipe. Vencemos quase tudo. Vocês estiveram ao meu lado e, juntos, elevamos nosso nível para conquistar esses troféus coletivos. Este é um prêmio individual, mas todos nós compartilhamos esse sucesso como equipe", disse Dembélé.

