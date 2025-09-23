Dembélé e mais 4: veja os franceses vencedores da Bola de Ouro
Atacante do PSG conquistou o sétimo prêmio para o país
- Matéria
- Mais Notícias
Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro na última segunda-feira (22) e se juntou a um seleto grupo de franceses que conquistaram o prêmio entregue pela revista “France Football”. Além do jogador do PSG, Raymond Kopa, Michel Platini, Zinedine Zidane e Karim Benzema receberam a honraria.
Relacionadas
- Lance! Biz
Vencedores da Bola de Ouro, Aitana e Dembélé têm disparidade salarial; veja as cifras
Lance! Biz23/09/2025
- Futebol Internacional
Após Bola de Ouro, Donnarumma manda recado para o PSG
Futebol Internacional23/09/2025
- Fora de Campo
Europeus se espantam com reação de Raphinha à entrega da Bola de Ouro
Fora de Campo23/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Kopa foi o primeiro dos cinco a receber o prêmio, ainda em 1958. Depois, Michel Platini estabeleceu uma sequência de três Bolas de Ouro, em 1983, 1984 e 1985. O feito só foi repetido - e superado - por ninguém menos que Lionel Messi. Diante da conquista da Copa do Mundo de 1998, Zinedine Zidane voltou a orgulhar a França com o título de melhor jogador do mundo e revelando ao mundo o que seria um dos maiores jogadores de todos os tempos.
Após Zizou, os franceses demoraram 24 anos para ver um dos seus voltar a vencer a Bola de Ouro. O jejum se encerrou em 2022, quando Karim Benzema garantiu o prêmio amparado pela conquista e artilharia da Liga dos Campeões da temporada 2021/22. Ousmane Dembélé fez algo parecido pelo PSG no último ano futebolístico europeu e se colocou à altura da alcunha de melhor jogador do mundo em 2024/25.
Números de Dembélé em 2024/25
Apesar de um início de temporada de pouca inspiração, Ousmane Dembélé protagonizou uma grande virada de chave a partir de janeiro deste ano. Ao todo, o francês marcou 37 gols e contribuiu com 14 assistências em 62 jogos. O que mais impressiona é a quantidade de tentos apenas em 2025, sendo 25 em 29 jogos.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias