Aitana Bonmatí foi eleita pela terceira vez consecutiva vencedora da Bola de Ouro, assim como Ousame Dembélé, que conquistou o prêmio da Revista France Football pela primeira vez na carreira, em cerimônia realizada na tarde da última segunda-feira (22). Embora vencedores do mesmo prêmio, a dupla tem um abismo salarial de mais de 10 milhões de euros.

continua após a publicidade

Não é novidade para ninguém que o futebol feminino nunca foi tão valorizado quanto o masculino. Mesmo vivendo um momento de reconhecimento muito maior do que antes, ainda é claro que os investimentos realizados na categoria feminina do esporte não são equiparáveis. Confira com o Lance! a diferença entre os salários dos jogadores.

O salário de Ousmane Dembelé, por exemplo, é de 18 milhões de euros (R$ 112,4 mi) por ano, enquanto o de Aintana é de, aproximadamente, 3,6 milhões de euros (R$ 22,4 mi) por ano. Levando em consideração que a maioria dos salários dos jogadores europeus é pago semanalmente, são 346 mil euros (R$ 2,1 mi) por semana para o francês, já para a espanhola, 69,2 mil euros (R$ 432 mil) por semana.

continua após a publicidade

Dembélé comemora gol marcado contra o Real Madrid (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Comparação com o Top 10 masculino

Confira na lista abaixo uma comparação com o salário do top 10 masculino da Bola de Ouro anualmente:

Dembélé (França/PSG-FRA) - 18 milhões de euros (R$ 113,4 milhões) Lamine Yamal (Espanha/Barcelona-ESP) - 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões) Vitinha (Portugal/PSG-FRA) - 10,9 milhões de euros (R$ 68,7 milhões) Salah (Egito/Liverpool-ING) - 23,8 milhões de euros (R$ 149,9 milhões) Raphinha (Brasil/PSG-FRA) - 12,5 milhões de euros (R$ 78,8 milhões) Hakimi (Marrocos/PSG-FRA) - 13,2 milhões de euros (R$ 83,2 milhões) Mbappé (França/Real Madrid-ESP) - 31,2 milhões de euros (R$ 196,6 milhões) Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea-ING) - 7,7 milhões de euros (R$ 48,5 milhões) Donnarumma (Itália/PSG-FRA) - 14,8 milhões de euros (R$ 93,2 milhões) Nuno Mendes (Portugal/PSG-FRA) - 9,6 milhões de euros (R$ 60,5 milhões)

Apesar de ser a jogadora mais bem paga do futebol feminino, o salário de Aitana não é equivalente ao salário de nenhum dos 30 melhores jogadores do mundo. Além disso, o valor de mercado da atleta é de 1,5 milhão de euros (R$ 9,3 milhões), já o de Dembelé é de 90 milhões de euros (R$ 561 milhões).