Dele Alli, meio-campista do Como, viveu uma noite curta e intensa no Campeonato Italiano. O meio-campista retornou aos gramados após mais de dois anos sem entrar em campo, mas em menos de dez minutos, foi expulso no duelo diante do Milan, pela 29ª rodada da competição.

O jogador se ausentou da ação após seguidos problemas físicos e extracampo, principalmente relacionados à saúde mental. Tendo acertado um contrato com o clube na janela de janeiro, evoluiu fisicamente e ganhou sua primeira oportunidade neste sábado (15), entrando aos 36 minutos do segundo tempo no lugar de Lucas Da Cunha.

Porém, aos 45', Dele Alli viveu o pior momento possível. Em lance com o volante adversário Loftus-Cheek, o inglês acabou pisando no tornozelo do compatriota, e inicialmente recebeu o cartão amarelo. Entretanto, após ser chamado para conferência no monitor, o árbitro do encontro, Matteo Marchetti, mudou a decisão inicial e aplicou o vermelho.

🟥 Dele Alli é expulso: como foi Milan x Como?

O placar já havia sido definido antes da entrada de Alli. O Como abriu o placar na primeira etapa com o próprio Da Cunha; entretanto, no segundo tempo, Pulisic e Reijnders viraram o confronto para 2 a 1 e garantiram a vitória para os Rossoneri, diminuindo a pressão exercida por alguns torcedores sob o trabalho do técnico português Sérgio Conceição.