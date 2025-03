Milan define técnico para substituir Sérgio Conceição, diz jornal

O técnico português Sérgio Conceição, contratado no início de janeiro, parece estar aproveitando seus últimos dias no comando do Milan. Desde a eliminação nos playoffs da Champions League, a equipe Rossonera acumulou resultados ruins, e mesmo com a conquista da Supercopa da Itália, a diretoria já se movimenta para trazer um novo comandante.

Segundo o jornal italiano La Gazetta dello Sport, o proprietário do clube, Gerry Cardinale, e o diretor executivo Giorgio Furlani se reuniram e já definiram um nome para assumir a equipe. A bola da vez é o italiano Massimiliano Allegri.

O ex-treinador da Juventus chegaria para assumir em junho, no início da próxima temporada, ou antes, caso os resultados negativos permaneçam.

Massimiliano Allegri está sem clube desde que encerrou seu ciclo na Juve, em junho do ano passado. Em oito temporadas na Velha Senhora, conquistou cinco títulos do Campeonato Italiano e a Copa da Itália, também em cinco oportunidades. Essa não será a primeira passagem do comandante pelo Milan, caso se concretize. Allegri comandou o time de Milão, entre 2010 e 2014, sendo campeão italiano uma vez.

Antes de chegar ao Milan, Sérgio Conceição tinha números expressivos no Porto, clube que também fez sucesso enquanto jogador. Em 368 jogos no comando do time português, foram 265 vitórias, 48 empates e 55 derrotas.

Na atual temporada, Sérgio Conceição conquistou oito vitórias, três empates e seis derrotas em 17 jogos no comando do Milan. Nas últimas cinco partidas, a equipe conquistou uma vitória, um empate e amargou três derrotas no Campeonato Italiano.