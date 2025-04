Deco alcança marca histórica como diretor no Barcelona

A partida entre Barcelona e Betis neste sábado (5), marcou o 100º jogo de Deco como diretor de futebol do clube catalão. O luso-brasileiro está no cargo desde junho de 2022, e fez uma publicação em suas redes sociais nesta segunda-feira (7) para comemorar o marco histórico alcançado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O ex-jogador publicou em seu Instagram, destacando a felicidade de alcançar a marca e desejando mais anos de trabalho pelo clube.

- 100 jogos como Diretor Desportivo deste grande clube! Um marco especial em uma jornada de muito trabalho, paixão e dedicação. Que venham muitos mais - comemorou Deco em sua conta oficial no Instagram.

continua após a publicidade

Em sua trajetória como dirigente do Barcelona, Deco viveu altos e baixos. O clube vive em crise financeira, e tem oscilado nos últimos anos, ficando sem conquistar título na temporada 2023/24, o que resultou na demissão do ídolo Xavi Hernández. Na atual campanha, além das quartas da Liga dos Campeões, o Barcelona é finalista da Copa do Rei e líder isolado do Campeonato Espanhol.

Joan Laporta, presidente do Barcelona e Deco, diretor de futebol do clube. (Foto: Divulgação)

➡️ Champions: Raphinha e Guirassy travam disputa à parte nas quartas de final

O Barcelona enfrenta o Borussia Dortmund na próxima quarta-feira, no Estádio Olímpico Lluís Companys, para o jogo de ida das quartas de final da Champions League.