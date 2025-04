Finalista da última edição, o Borussia Dortmund terá de quebrar um tabu para seguir vivo em busca do seu segundo título de Liga dos Campeões. Isso porque os aurinegros nunca venceram o Barcelona, seu adversário nas quartas de final.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ao todo, são cinco duelos entre Borussia Dortmund e Barcelona na história. Em nenhum deles a equipe alemã se saiu vitoriosa. São três vitórias e duas empates para o clube catalão. No encontro mais recente, pela fase de liga da atual edição, os Culés venceram por 3 a 2 em pleno Signal Iduna Park.

continua após a publicidade

As outras duas partidas entre ambas as equipes pela Liga dos Campeões aconteceram na fase de grupos de 2019. Na Alemanha, um empate sem gols tomou conta do resultado. Já no segundo jogo, na Catalunha, o Barça fez valer seu mando de campo e venceu por 3 a 1.

Os dois jogos restantes aconteceram na Supercopa da Uefa de 1998. Com o formato ainda antigo, em que a decisão era feita em duas partidas distintas, o Barcelona venceu a ida, em casa, por 2 a 1. A volta, na Alemanha, terminou em 1 a 1, o que confirmou o troféu para os espanhóis.

continua após a publicidade

(Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Veja o histórico entre Borussia Dortmund e Barcelona

Resultado Data Competição Barcelona 2 x 0 Borussia Dortmund 08/01/1998 Supercopa da Uefa Borussia Dortmund 0 x 0 Barcelona 11/03/1998 Supercopa da Uefa Borussia Dortmund 1 x 1 Barcelona 17/09/2019 Champions League Barcelona 3 x 1 Borussia Dortmund 27/11/2019 Champions League Borussia Dortmund 2 x 3 Barcelona 11/12/2024 Champions League

➡️ Arsenal venceu Real Madrid apenas uma vez na história; veja como foi

Mesmo tendo terminado com a segunda melhor campanha na fase de liga, o Barcelona não terá a vantagem de realizar a segunda partida dentro de casa. Neste sentido, o jogo de ida, na Catalunha, acontece nesta quarta-feira (9). A volta, na Alemanha, está marcada para a próxima terça dia 15.