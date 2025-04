Adversários na briga por uma vaga na semifinal da Champions League, Raphinha e Guirassy travarão, também, uma disputa à parte nas quartas de final entre Barcelona e Borussia Dortmund. Isso porque ambos os jogadores estão entre os artilheiros do torneio.

Raphinha leva breve vantagem em relação ao adversário das quartas. Até aqui, o brasileiro já marcou 11 gols em dez jogos. Desses 11, três foram marcados nos dois únicos jogos de mata-mata do Barcelona até aqui, contra o Benfica. Os outros oito foram ainda na fase de liga. Por ter a segunda melhor campanha, o Barça não precisou disputar a fase de repescagem.

A marca é um recorde para Raphinha, que se tornou o brasileiro com mais gols marcados em apenas uma edição de Champions League. Ele superou nomes como Rivaldo, Kaká e Neymar no quesito.

Raphinha em ação em Real Madrid Barcelona (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Guirassy, por sua vez, teve mais jogos do que Raphinha, visto que entrou em campo em duas oportunidades a mais por conta da repescagem. São dez gols marcados em 12 jogos, sendo apenas um contra o Sporting no mata-mata.

O atacante de Guiné demorou a destoar no futebol, uma vez que já tem 29 anos de idade. Seu sucesso pelo Stuttgart na última temporada o credenciou para ser contratado pelo Borussia Dortmund na janela do último verão europeu. Pela equipe, seu impacto foi imediato, já somando 25 gols em todas as competições.

(Foto PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Artilharia da Champions League 👑

1️⃣ Raphinha - 11 gols

2️⃣ Guirassy e Kane - 10 gols

3️⃣ Lewandowski - 9 gols

4️⃣ Erling Haaland - 8 gols



Fato é que, o time que avançar de fase, colocará seu jogador em melhor posição de terminar no topo da artilharia, já que serão mais jogos para marcar. Para isso, Raphinha e Guirassy se enfrentarão a partir de quarta-feira (9), pela ida das quartas da Champions. A volta, na Alemanha, será na próxima terça.