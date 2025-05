Autor do gol da virada da Inter de Milão contra o Barcelona que levou o time à final da Champions League, Davide Frattesi confessou que quase caiu desacordado após o feito de tanto gritar. Em entrevista concedida à TNT Sports, o italiano analisou a partida e contou detalhes da motivação da equipe para a final. Nesta terça-feira, a Inter venceu o Barça por 4 a 3 na prorrogação no San Siro, na Itália, pela volta da semifinal da Champions.

Com as equipes cansadas, a Inter de Milão chegou à virada com o volante que entrou no decorrer da partida aos 9 minutos da prorrogação. Após bela jogada de Thuram pelo lado direito, o francês achou Taremi dentro da área, que fez o pivô para a chegada de Frattesi virar mais uma vez o confronto.

Frattesi comemora gol pelo Inter contra o Barcelona (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

— Hoje, não é possível explicar o que aconteceu, porque foi algo incrível. Depois do gol, quase desmaiei no meio de campo de tanto que eu gritei. Eu não conseguia mais respirar, o coração estava saindo do peito. Foi uma emoção incrível, não achei que eu ia viver uma emoção dessas — disse o jogador à TNT Sports

Perguntando sobre o sentimento do time voltando a uma final de Champions após duas temporadas, o italiano afirmou que o time está muito motivado para não repetir os mesmos erros.

— Eu não estava dois anos atrás, mas olhando no rosto dos meus companheiros, eu vejo a vontade de alguém que sofreu muito e que quer agora se reerguer. Vamos fazer por eles — completou.

Frattesi já havia feito gol em situação semelhante nas quartas de final da Champions League. No jogo de ida contra o Bayern de Munique, na Alemanha, o jogador entrou no segundo tempo e fez o gol aos 88 minutos, logo após Müller marcar. A Inter de Milão venceu por 2 a 1 e levou a vantagem para casa.

Como foi o jogo entre Inter de Milão e Barcelona?

Um jogo que vai entrar para a história. Na semifinal com mais gols da Champions League no século, a Inter de Milão venceu o Barcelona por 4 a 3 na prorrogação e se classificou à final da competição. Em jogo realizado nesta terça-feira (6), no Giuseppe Meazza, na Itália, os gols foram marcados por Calhanoglu, Lautaro Martínez, Acerbi e Frattesi, para os italianos, e Eric García, Dani Olmo e Raphinha, para os visitantes. O brasileiro se tornou o jogador com mais participações em gols em uma edição de Champions. Na ida, as equipes empataram em 3 a 3 em outro jogaço.