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Acidente ferroviário deixa ao menos 60 mortos na Espanha e provoca suspensão de jogos da Copa do Rei

Jogadores da LaLiga se manifestaram contra o ministro dos Transportes em publicações nas redes sociais

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 09:35
Atualizado há 1 minutos
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Trem descarrila em área rural: vagões tombados, equipes de resgate e bombeiros ao lado dos trilhos.
Equipes de emergência atuam no local da colisão entre um trem de alta velocidade AVE, da Renfe, e uma composição da Iryo, entre Urda e Los Yébenes, na província de Toledo, ao sul de Madri, na Espanha, em 28 de outubro de 2026. (Foto: Javier Soriano/AFP)Você está usando a versão gratuita do ChatGPT. Faça upgrade para ter acesso a modelos avançados, memória aprimorada e criação de imagens de maior qualidade.Experimente o Plus grátis

Uma colisão entre dois trens de alta velocidade deixou ao menos 64 mortos nesta quarta-feira (28), na província de Toledo, na Espanha. Em razão da tragédia, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) suspendeu as 24 partidas da primeira rodada da Copa do Rei previstas para o dia.

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O acidente ocorreu às 8h54 (horário local), entre os municípios de Mora, Orgaz e Urda, a cerca de 150 quilômetros ao sul de Madri. Segundo as informações preliminares, um trem AVE, da estatal Renfe, colidiu na traseira de uma composição da operadora privada Iryo, provocando o descarrilamento de vários vagões.

As duas composições transportavam 544 pessoas: 397 no trem da Renfe e 147 no da Iryo. O balanço inicial divulgado pelo governo regional de Castilla-La Mancha apontava ao menos 30 mortes. O número de feridos ainda não havia sido oficialmente confirmado naquele levantamento.

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O acidente mobilizou equipes de emergência e interrompeu o tráfego ferroviário de alta velocidade entre Madri e a Andaluzia. As causas da colisão ainda dependem de investigação.

Jogadores da LaLiga criticam ministro dos Transportes

A tragédia também provocou manifestações de jogadores do futebol espanhol contra o ministro dos Transportes, Óscar Puente. Marcos Llorente, do Atlético de Madrid, publicou uma mensagem no Instagram cobrando explicações do representante do governo e questionando sua atuação diante do acidente.

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— Caro Óscar Puente, não está na hora de você deixar o Twitter de lado e se concentrar no trabalho pelo qual te pagamos? — escreveu o jogador.

Llorente defendeu que a segurança do transporte público e a responsabilidade das autoridades sejam prioridades diante de uma ocorrência com vítimas fatais.

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— Quando vidas humanas estão em jogo, o mínimo que se pode exigir de um ministro dos Transportes é responsabilidade, seriedade, segurança e respeito — afirmou.

O atleta também criticou políticos que, em sua avaliação, priorizam discussões nas redes sociais em detrimento das atribuições de seus cargos. Ao final da publicação, cobrou responsabilização e acusou o ministro de transferir a culpa a terceiros.

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Dani Carvajal, do Getafe, Álex Baena, do Atlético de Madrid, e Thibaut Courtois, do Real Madrid, também compartilharam a mensagem. As manifestações ampliaram a repercussão das críticas nas redes sociais.

As cobranças dos jogadores, no entanto, não estabelecem responsabilidade direta do ministro pelo acidente. As circunstâncias da colisão ainda precisam ser esclarecidas pelas autoridades.

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Copa do Rei tem 24 partidas adiadas

A RFEF anunciou a suspensão dos 24 confrontos da primeira rodada programados para esta quarta-feira (28). Em comunicado, a entidade justificou a decisão como um gesto de solidariedade às vítimas e aos familiares.

— Em sinal de respeito e solidariedade a todas as vítimas do trágico acidente ferroviário ocorrido na madrugada desta quarta-feira na província de Toledo, a RFEF suspendeu todas as 24 partidas da primeira rodada do Campeonato Espanhol - Copa do Rei, originalmente programadas para esta tarde e noite — informou a federação.

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A entidade também declarou que divulgará nos próximos dias as novas datas e os horários dos jogos adiados.

Veja os jogos adiados nesta quarta-feira (28)

Os horários abaixo correspondem à programação original, no horário de Brasília.

  1. 15h: Coruxo FC x Zamora CF
  2. 15h: Anaitasuna x Alavés
  3. 15h: Portugalete x Real Unión
  4. 15h: Peña Sport x Huesca
  5. 15h: Utebo FC x Sabadell
  6. 15h: UD Poblense x AD Ceuta
  7. 15h: CD Pamplona x Eibar
  8. 15h: Tarancón x Levante
  9. 16h: Alcoyano x Mallorca
  10. 16h: CD Badajoz x Tenerife
  11. 16h: Calvo Sotelo Puertollano x Albacete
  12. 16h: Trival Valderas x Leganés
  13. 16h: Amorebieta x UD Logroñés
  14. 16h: Mijas Las Lagunas x Real Jaén
  15. 16h: Numancia x Real Oviedo
  16. 16h: Covadonga x Real Valladolid
  17. 16h30: Reus FC Reddis x Barakaldo
  18. 16h30: Deportiva Minera x Cartagena
  19. 16h30: CD Cieza x Granada
  20. 16h30: Gimnástica Torrelavega x UD Ourense
  21. 17h: Salamanca UDS x Celta de Vigo
  22. 17h: Xerez x Cádiz
  23. 17h: Navalcarnero x Real Betis
  24. 17h: Tavernes x Valencia

Jogos de quinta-feira aguardam definição

A realização das partidas previstas para quinta-feira (29) ainda depende de uma decisão da RFEF. A entidade deverá confirmar se os confrontos serão mantidos ou adiados.

Colisão entre trens Renfe AVE e Iryo; Guardas Civis no local, sul de Madrid entre Urda e Los Yébenes, Espanha.
Guardas civis observam os destroços após a colisão entre um trem de alta velocidade AVE, da Renfe, e uma composição da Iryo, entre Urda e Los Yébenes, na província de Toledo, a cerca de 150 quilômetros ao sul de Madri, na Espanha, em 28 de outubro de 2026. (Foto: Javier Soriano/AFP)
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