Uma colisão entre dois trens de alta velocidade deixou ao menos 64 mortos nesta quarta-feira (28), na província de Toledo, na Espanha. Em razão da tragédia, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) suspendeu as 24 partidas da primeira rodada da Copa do Rei previstas para o dia.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O acidente ocorreu às 8h54 (horário local), entre os municípios de Mora, Orgaz e Urda, a cerca de 150 quilômetros ao sul de Madri. Segundo as informações preliminares, um trem AVE, da estatal Renfe, colidiu na traseira de uma composição da operadora privada Iryo, provocando o descarrilamento de vários vagões.

As duas composições transportavam 544 pessoas: 397 no trem da Renfe e 147 no da Iryo. O balanço inicial divulgado pelo governo regional de Castilla-La Mancha apontava ao menos 30 mortes. O número de feridos ainda não havia sido oficialmente confirmado naquele levantamento.

continua após a publicidade

O acidente mobilizou equipes de emergência e interrompeu o tráfego ferroviário de alta velocidade entre Madri e a Andaluzia. As causas da colisão ainda dependem de investigação.

Jogadores da LaLiga criticam ministro dos Transportes

A tragédia também provocou manifestações de jogadores do futebol espanhol contra o ministro dos Transportes, Óscar Puente. Marcos Llorente, do Atlético de Madrid, publicou uma mensagem no Instagram cobrando explicações do representante do governo e questionando sua atuação diante do acidente.

continua após a publicidade

— Caro Óscar Puente, não está na hora de você deixar o Twitter de lado e se concentrar no trabalho pelo qual te pagamos? — escreveu o jogador.

Llorente defendeu que a segurança do transporte público e a responsabilidade das autoridades sejam prioridades diante de uma ocorrência com vítimas fatais.

continua após a publicidade

— Quando vidas humanas estão em jogo, o mínimo que se pode exigir de um ministro dos Transportes é responsabilidade, seriedade, segurança e respeito — afirmou.

O atleta também criticou políticos que, em sua avaliação, priorizam discussões nas redes sociais em detrimento das atribuições de seus cargos. Ao final da publicação, cobrou responsabilização e acusou o ministro de transferir a culpa a terceiros.

continua após a publicidade

Dani Carvajal, do Getafe, Álex Baena, do Atlético de Madrid, e Thibaut Courtois, do Real Madrid, também compartilharam a mensagem. As manifestações ampliaram a repercussão das críticas nas redes sociais.

As cobranças dos jogadores, no entanto, não estabelecem responsabilidade direta do ministro pelo acidente. As circunstâncias da colisão ainda precisam ser esclarecidas pelas autoridades.

continua após a publicidade

Copa do Rei tem 24 partidas adiadas

A RFEF anunciou a suspensão dos 24 confrontos da primeira rodada programados para esta quarta-feira (28). Em comunicado, a entidade justificou a decisão como um gesto de solidariedade às vítimas e aos familiares.

— Em sinal de respeito e solidariedade a todas as vítimas do trágico acidente ferroviário ocorrido na madrugada desta quarta-feira na província de Toledo, a RFEF suspendeu todas as 24 partidas da primeira rodada do Campeonato Espanhol - Copa do Rei, originalmente programadas para esta tarde e noite — informou a federação.

continua após a publicidade

A entidade também declarou que divulgará nos próximos dias as novas datas e os horários dos jogos adiados.

Veja os jogos adiados nesta quarta-feira (28)

Os horários abaixo correspondem à programação original, no horário de Brasília.

15h: Coruxo FC x Zamora CF 15h: Anaitasuna x Alavés 15h: Portugalete x Real Unión 15h: Peña Sport x Huesca 15h: Utebo FC x Sabadell 15h: UD Poblense x AD Ceuta 15h: CD Pamplona x Eibar 15h: Tarancón x Levante 16h: Alcoyano x Mallorca 16h: CD Badajoz x Tenerife 16h: Calvo Sotelo Puertollano x Albacete 16h: Trival Valderas x Leganés 16h: Amorebieta x UD Logroñés 16h: Mijas Las Lagunas x Real Jaén 16h: Numancia x Real Oviedo 16h: Covadonga x Real Valladolid 16h30: Reus FC Reddis x Barakaldo 16h30: Deportiva Minera x Cartagena 16h30: CD Cieza x Granada 16h30: Gimnástica Torrelavega x UD Ourense 17h: Salamanca UDS x Celta de Vigo 17h: Xerez x Cádiz 17h: Navalcarnero x Real Betis 17h: Tavernes x Valencia

Jogos de quinta-feira aguardam definição

A realização das partidas previstas para quinta-feira (29) ainda depende de uma decisão da RFEF. A entidade deverá confirmar se os confrontos serão mantidos ou adiados.