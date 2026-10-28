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Cria do Atlético brilha na Europa e mira duelo importante na Champions League

Alisson vive grande momento no Shakhtar

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
28/10/2026 10:13
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Alisson, jogador do Shakhtar Donetsk, com a camisa laranja e listras pretas, número 30, ergue as mãos em celebração.Shak
Alisson no Shakthar Donetsk (reprodução Shakthar)
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Cria do Atlético-MG, Alisson, vive um dos melhores momentos desde que chegou ao futebol europeu. O brasileiro foi fundamental na classificação do Shakhtar Donetsk para as quartas de final da Copa da Ucrânia, após a vitória por 3 a 0 sobre o Dínamo de Kiev.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Cria do Atlético-MG, Alisson, vive um dos melhores momentos desde que chegou ao futebol europeu. O brasileiro foi fundamental na classificação do Shakhtar Donetsk para as quartas de final da Copa da Ucrânia, após a vitória por 3 a 0 sobre o Dínamo de Kiev.

O atacante marcou um gol, deu uma assistência e provocou a expulsão de um jogador adversário, sendo um dos grandes destaques da partida. Após a classificação, Alisson celebrou o resultado e destacou a importância do desempenho coletivo para a sequência da temporada.

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— Estávamos precisando de uma atuação assim e de uma vitória desse tamanho. Mata-mata é sempre diferente, um clima especial, e a nossa torcida entregou isso hoje no estádio. Cantaram o jogo todo e nos empurraram para essa classificação na Copa da Ucrânia. Time, torcida, comissão, nosso staff… estão todos de parabéns! É um resultado que vai além do placar do jogo, porque reforça a nossa confiança para os próximos compromissos importantes que temos pela frente — disse o atacante.

De olho na Champions League

Alisson também vive um momento especial com o Shakhtar Donetsk na Champions League. O atacante participou das três partidas da equipe ucraniana na competição e vem ganhando destaque no cenário europeu.

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No confronto contra o AEK Atenas, o brasileiro foi um dos principais nomes da equipe e recebeu o prêmio de melhor jogador da partida. O Shakhtar venceu por 3 a 1, de virada, com participação decisiva do atacante.

Agora, o próximo compromisso será contra o Sporting, na quarta-feira (4), pela Champions League. Alisson projetou o confronto diante da equipe portuguesa e destacou a confiança do elenco para mais um desafio na competição continental.

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— Já na quarta-feira que vem, dia 3, voltamos a atuar pela Champions, contra o Sporting, na nossa casa, que tem sido o Stamford Bridge, em Londres. Contra o AEK fizemos valer o mando e conquistamos os três pontos. Agora, mais um baita desafio, mas estamos preparados para entrar em campo e fazer o que sabemos de melhor, que é jogar um futebol bonito e com coragem de ser protagonista — disse Alisson.

Dois jogadores do Shakhtar Donetsk, vestindo uniforme laranja e preto, celebram com toque de mãos acima da cabeça.
(reprodução Shakthar)
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